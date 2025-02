Brutta sorpresa per gli operai Teksid: dal 3 marzo cancellate due corse tra Torino a Carmagnola

sostenibilità economica del Contratto di Trasporto vigente. Contrapporre la tutela contrattuale dei lavoratori del comparto trasporti alle esigenze dei lavoratori di Stellantis è sbagliato". "Chiediamo pertanto un incontro con gli Enti Locali interessati e le Aziende interessate per trovare la soluzione migliore al fine di minimizzare l’effetto sul bilancio vita-lavoro dei lavoratori, l’impatto ambientale, e per discutere sulla gestione e pianificazione dei trasporti nella nostra città. Dobbiamo scongiurare ulteriori criticità in una situazione economica e sociale già molto delicata in questo periodo di transizione e di incertezze e difficoltà economiche".

Quello dei trasporti è un problema piuttosto diffuso nel mondo delle aziende e dei loro lavoratori. Pochi giorni fa una situazione simile aveva interessato i lavoratori Avio.