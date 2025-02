Aperte le iscrizioni per il Premio letterario in memoria di Domenico Ricca

Ha passato quasi una vita intera dedicandola ai ragazzi detenuti nel carcere minorile del Ferrante Aporti. Di quei giovani, il salesiano don Domenico Ricca, don Meco per tutti, è stato per oltre quarant'anni anni non solo guida spirituale, ma soprattutto confidente, formatore e riferimento e, fatto non meno importante, ha contribuito con le sue proposte e le attività da lui organizzate a migliorare i percorsi di rieducazione e le condizioni di vita nell'istituto torinese di pena per minori.

Per ricordarne la figura nel primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 2 marzo dello scorso anno, il Forum del Terzo settore in Piemonte (di cui don Domenico era stato tra i fondatori) e i Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo, hanno istituto il Premio letterario «Meco».

Per la prima edizione del concorso è stato scelto il tema “Dietro le Sbarre” con l’intento di spingere ad esplorare e riflettere sulla condizione di prigionia che è privazione di libertà in senso fisico, psicologico e sociale. Le “sbarre” – come è spiegato nella pagina web di presentazione del Premio – rappresentano tutto ciò che separa un individuo dalla libertà come, oltre l’essere rinchiusi tra le mura di un carcere, possono essere pure le disabilità, le paure interiori, le discriminazioni o le dipendenze. Condizioni che portano a sentirsi bloccati, incapaci di esprimersi o di immaginare un futuro diverso. L’iniziativa in memoria di don Meco è un invito a pensare anche alle opportunità di riscatto che possono nascere proprio dalle difficoltà: attraverso la forza interiore, il supporto degli altri e le attività creative come lo sport, il teatro o la musica, si possono superare le “sbarre” visibili e invisibili, riscoprendo la speranza e la libertà.



I partecipanti sono invitati a condividere, attraverso la scrittura, riflessioni, esperienze reali o immaginate legate al tema della detenzione, mettendo in luce sia le difficoltà che il potenziale di rinascita. Il modulo di iscrizione è disponibile sul web, all’indirizzo www.terzosettorepiemonte.it/progetto/premio-letterario-meco/

Tre le categorie in cui è articolato il concorso: Giovani e Adulti (dai 19 anni in su), Adolescenti (dai 14 ai 18 anni), una sezione per i giovani ristretti all’Ipm «Ferrante Aporti» e, inoltre, due premi speciali sono riservati a persone con disabilità.

Gli elaborati (saggio breve, poesia o racconto) con cui, attraverso riflessioni sul tema della detenzione, oppure la narrazione di esperienze reali o immaginate, evidenziando sia le difficoltà che il potenziale di rinascita, devono essere consegnati .

La giuria del Premio è presieduta dalla giornalista Marina Lomunno, autrice del libro “Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti”, una lunga intervista a don Meco pubblicata da Elledici nel 2015. Tra gli altri membri gli scrittori Margherita Oggero e Younis Tawfik, il giudice minorile Ennio Tomaselli, il docente di sociologia e direttore della rivista Antigone, Claudio Sarzotti, e la garante dei diritti dei detenuti della Città di Torino, Monica Cristina Gallo.

La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di maggio al Salone del Libro di Torino e, in quell’occasione, sarà anche presentata una pubblicazione con i migliori elaborati, il cui ricavato dalla vendita sarà interamente devoluto alla Comunità Harambée di Casale Monferrato che accoglie e sostiene minori fragili.

Il Premio letterario intitolato a don Domenico Ricca, promosso da Forum Terzo Settore in Piemonte e Salesiani Don Bosco del Piemonte e della Valle d’Aosta in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo, è patrocinato da Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, ed è sostenuto da Cooperativa Animazione Valdocco Onlus, Salesiani per il Sociale APS, Confcooperative, Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, ACLI Piemonte APS, AICS Piemonte APS, Legacoopsociali, UISP Piemonte APS, FISH Piemonte, Anffas Piemonte APS.