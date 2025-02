Contratto dei metalmeccanici, sciopero e manifestazione anche davanti a Confindustria Canavese

Otto ore di sciopero anche per le fabbriche metalmeccaniche eporediesi e Canavesane: è successo nella giornata di oggi, alla luce della mobilitazione che ormai da settimane stanno portando avanti i sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm per la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro di categoria.



Trattativa che in realtà è al momento chiusa, per l'abbandono del tavolo da parte della rappresentanza datoriale. Per accompagnare questa protesta, si è anche tenuto un presidio a partire dalle 10 di mattina sotto la sede dell’Unione Industriale di Ivrea, proprio per "manifestare il dissenso delle lavoratrici e dei lavoratori sulle posizioni oltranziste degli industriali".