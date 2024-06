Moncalieri, Montagna 'vince' il braccio di ferro con la Pompeo: Antonella Parigi diventa la nuova assessora alla Cultura

La tensione che covava da tempo tra il sindaco Paolo Montagna e l'assessora Laura Pompeo è sfociata stamattina in una decisione nell'aria da giorni: l'ex candidata al Consiglio regionale non è più la responsabile della Cultura del Comune di Moncalieri. Al suo posto arriva Antonella Parigi, anche lei esponente del Partito Democratico, già assessore regionale alla Cultura al tempo della giunta Chiamparino. Tutte le deleghe assegnate alla Parigi Insieme alla Cultura, il Sindaco ha scelto di affidarle le deleghe a Pari Opportunità, Turismo, Biblioteca, Teatri e Musei, Residenze reali, Relazioni internazionali e Relazioni con Città Metropolitana.

Antonella Parigi, torinese, è laureata in Filosofia. Candidata del Partito Democratico alle Elezioni Europee 2024, ha raccolto oltre 10mila preferenze nel collegio Nord Ovest. È stata assessora Regionale a Cultura e Turismo della Giunta Chiamparino, dal 2014 al 2019. Numerosi i traguardi raggiunti nella sua carriera: nel 1994 ha fondato insieme ad Alessandro Baricco la Scuola Holden di cui è stata direttrice per oltre 10 anni. Nel 2005 ha ideato Torino Spiritualità e l’anno seguente ha dato vita al Circolo dei Lettori, di cui è stata direttrice per oltre 8 anni. È Presidente di TOxD (Torino Città per le Donne), associazione che si batte per la parità di genere e per città a misura di donna. La versione di Paolo Montagna

“Ho telefonato a Laura per ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni - dichiara il sindaco Montagna, provando a glissare sulle polemiche più recenti - In politica succede che i rapporti cambino, ma ciò che conta è il progetto collettivo che viene sempre prima di tutto, perchè i cittadini chiedono alla politica unità di intenti e di azione. Oggi si apre una pagina nuova e sono davvero contento che Antonella Parigi abbia deciso di scommettere con noi nel progetto Moncalieri, mettendo la sua storia e la sua capacità di visione al servizio della nostra Comunità. È uno dei profili più autorevoli del mondo della cultura e la ringrazio di aver accettato la nostra proposta. Insieme lavoreremo per costruire le fondamenta della Moncalieri 2026: una città che vuole guardare oltre i propri confini con un progetto che riguarda l’area metropolitana e il territorio piemontese”. La soddisfazione della nuova assessora