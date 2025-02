I LabGraal in concerto all'Hiroshima Mon Amour

Il LabGraal in concerto domani, giovedì 20 febbraio, all'Hiroshima Mon Amour.



Si tratta di uno dei gruppi italiani di Keltic Rock che si è conquistato un posto di rilievo sulla scena musicale internazionale. Il loro stile si ispira alla cultura che hanno respirato nei loro viaggi presso i Paesi celtici, e in particolare alla cultura e alla musica celtica, infatti molti dei loro brani sono tradizionali e provengono proprio dai Paesi celtici, brani che il LabGraal ha rivisitato secondo il suo particolare stile. Il LabGraal è formato da Rosalba Nattero Voce solista

Luca Colarelli alla Cornamusa e Chitarra, Andrea Lesmo al Bouzuki e Tastiere, Gianluca Roggero ai Tamburi

In questo contesto il gruppo presenterà brani inediti, come “Stop this bloody cruelty” di stampo animalista o “Waves of Time”, antica canzone norvegese suonata con la Tagelharpa (violino vichingo), o ancora Krummavisur raccolta recentemente da un viaggio fatto col gruppo in Islanda. Senza dimenticare i brani in lingua norrena, come Herr Mannelig, anche questi raccolti in viaggi che di consueto hanno proprio questo scopo, o Kan Ar Kann in lingua bretone ispirata alle lotte per l’indipendenza della Bretagna.

Accompagnerà il gruppo la violinista Chiara Cesano, non nuova alle collaborazioni con il LabGraal, e il violinista armeno Maurizio Redegoso Kharitian. Il nuovo repertorio del gruppo verrà accompagnato da poesie di Giancarlo Barbadoro lette dall’attrice Gabriella Pochini.

Il gruppo è spesso impegnato in azioni di solidarietà internazionale, nelle battaglie per i diritti degli animali, nelle iniziative per la Pace, nell’impegno verso i Popoli indigeni che li ha portati ad una collaborazione con le Nazioni Unite.

Il LabGraal ha subìto una grave perdita quando nel 2019 è mancato Giancarlo Barbadoro, fondatore del gruppo insieme a Rosalba Nattero. Proprio a Giancarlo è dedicato l’ultimo album, in vinile e CD, “The Last Shaman” che contiene brani inediti di Barbadoro.

In questo particolare contesto, il gruppo presenterà un nuovo repertorio e farà notare il profondo legame che esiste tra i Popoli celtici che sono legati da miti e simboli tipici della cultura celtica. Nonché il profondo legame con la Natura, peculiare esempio dei popoli celtici.



Per info: www.labgraal.org