Roberto Saviano al Reposi per presentare il documentario su Mauro Rostagno

Divisa in due parti racconta il viaggio intorno alla figura di Mauro Rostagno. La presentazione in anteprima assoluta soltanto a Torino, sarà alla presenza di Roberto Saviano, del regista Giovanni Troilo e di Maddalena Rostagno.

Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il documentario verrà trasmesso in esclusiva dal 26 febbraio su Sky Documentaries e in streaming solo su Now.