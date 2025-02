The Art of James Cameron: al Cinema Massimo le proiezioni in omaggio al regista di Avatar

Il Museo Nazionale del Cinema celebra il genio creativo di James Cameron, uno dei più grandi registi, sceneggiatori, produttori contemporanei, con la mostra The Art of James Cameron (dal 26 febbraio al 15 giugno 2025) e con una retrospettiva completa dei suoi film di finzione, da Piraña paura a Avatar – La via dell’acqua, un’opportunità per ripercorrere la carriera e ritrovare la capacità visionaria del regista canadese, che ha sfidato le regole e la tecnologia per un cinema popolare e sofisticato, spettacolare e umanista insieme.

Al Cinema Massimo si svolgeranno le proiezioni dei suoi film dal 21 al 28 febbraio.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Piraña paura (Piranha II: the spawning)

(Usa 1982, 1994, 94’, HD, col., v.o. sott. it.)

Dopo il ritrovamento di alcuni cadaveri parzialmente mutilati, l'istruttrice di immersioni Anne Kimbrough inizia a indagare: scoprirà che i terribili omicidi sono opera di alcuni piraña mutati geneticamente e dotati di ali. Esordio alla regia per James Cameron, che prende le mosse dal primo capitolo Piraña (1978) di Joe Dante.

Ven 21, h. 16.00/Dom 23, h. 21.00

Terminator

(Usa/Gran Bretagna, 1984, 107’, HD, col. v.o. sott. it.)

Emerse dalle ceneri di un incendio nucleare, in un futuro apocalittico le macchine stanno conducendo una devastante battaglia contro il genere umano. Inviato dal 2029, l'indistruttibile cyborg Terminator (Arnold Schwarzenegger) giunge nella Los Angeles del 1984 allo scopo di eliminare Sarah Connor (Linda Hamilton), futura madre del capo della resistenza contro i robot John Connor.

Ven 21, h. 18.15/Mer 26, h. 16.00

Aliens - scontro finale

(Usa 1986, 154’, DCP, col., v.o. sott. it.)

Dopo essersi svegliata da un sonno criogenico durato 57 anni, l'ufficiale di bordo Ellen Ripley (Sigourney Weaver) viene mandata su Acheron insieme a un gruppo di marines armati fino ai denti per sincerarsi delle condizioni dei coloni presenti sul pianeta, di cui si sono persi i contatti radio. Li attendono centinaia di ferocissime creature aliene. Sequel del celebre film di Ridley Scott del 1979.

Sab 22, h. 15.30/Mer 26, h. 20.30

The Abyss

(Usa 1989, 140’, HD, col., v.o. sott.it.)

A un team di sommozzatori viene affidata un'importante missione: dovranno andare a recuperare un sommergibile nucleare sprofondato nel mare dei Caraibi. Presenze misteriose renderanno il tutto ancora più difficile. Primo film di Camero ad altissimo budget (70 milioni di dollari), Oscar per gli effetti speciali.

Sab 22, h. 18.15/Lun 24, h. 15.15

Terminator 2 – Il giorno del giudizio (Terminator 2: Judgement Day)

(Usa/Francia 1991, 137, HD, col., v.o. sott. it.)

Rinchiusa in un manicomio criminale, Sarah Connor (Linda Hamilton) teme per la vita del figlio John, capo della ribellione umana in un futuro dominato dalle macchine e probabile vittima di un possibile attacco da parte di temibili cyborg. La minaccia si realizza con l'arrivo di un T-1000; un Terminator (Arnold Schwarzenegger) difenderà il ragazzo a qualunque costo.

Sab 22, h. 20.45/Mer 26, h. 18.00

Titanic

(Usa/Messico 1997, 194’, HD, col., v.o. sott. it.)

1912. Il gigantesco Titanic, la “nave dei sogni”, è pronto a salpare da Southampton in direzione New York. Non porterà mai a termine il suo viaggio, trascinando sul fondale marino migliaia di vite, compresa quella di Jack (Leonardo DiCaprio), un giovanotto che sulla nave era riuscito a conquistare il cuore della bella Rose (Kate Winslet). 11 premi Oscar per film, regia, fotografia, montaggio, sonoro, scenografia, costumi, montaggio sonoro, effetti speciali, colonna sonora e canzone originale).

Dom 23, h. 15.00/Mar 25, h. 16.00

True Lies

(Usa 1994, 141’, HD, col., v.o. sott. it.)

A differenza di quello che crede sua moglie (Jamie Lee Curtis), Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) non è un comune venditore informatico. In realtà, è un agente segreto che opera a livello mondiale, seppur sia incapace di salvaguardare adeguatamente il proprio matrimonio. L’ispirazione arriva dal film francese La totale! di Claude Zidi, del 1991.

Dom 23, h. 18.30/Lun 24, h. 17.45

Avatar

(Usa 2009, 162’, HD, col., v.o. sott. it.)

Anno 2154. Il pianeta Pandora è ricco di minerali preziosi utili alla Terra, ma i suoi abitanti (i Na'vi) non vogliono cederli. La missione del marine Jake Sully (Sam Worthington) è di infiltrarsi tra loro grazie a un avatar che ne riproduca le fattezze, così da ottenere la loro fiducia. Il più grande incasso della storia del cinema.

Lun 24, h. 20.15/Ven 28, h. 16.00

Avatar - La via dell'acqua (Avatar – The Way of Water)

(Usa 2022, 192’, DCP, col., v.o.sott. it.)

Jake Sully (Sam Worthington) vive serenamente con Neytiri (Zoe Saldana) e la loro numerosa famiglia tra le foreste di Pandora. Quando una vecchia, familiare minaccia torna dal passato per terminare quel che aveva iniziato, Jake e i suoi cari saranno costretti a nascondersi in un’altra zona del pianeta direttamente a contatto con il mondo sottomarino.

Mar 25, h. 20.00/Ven 28, h. 20.00