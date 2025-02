Le guide turistiche raccontano Torino e il Piemonte con 9 itinerari gratuiti

Sono il biglietto da visita della città, il punto di contatto tra il turista e la cultura locale. Sono le guide turistiche e il 21 febbraio sono protagoniste della Giornata Internazionale della Guida Turistica.

Per festeggiare la Giornata, le guide professioniste Gia Piemonte - Guide, Interpreti e Accompagnatori Turistici del Piemonte, aderente ad Ascom Confcommercio Torino e Provincia, accompagnano cittadini e turisti in un calendario di visite guidate gratuite in città e nell’Alto Piemonte. Gli itinerari

Quattro gli itinerari proposti a Torino: Giardini Cavour e Aiuola Balbo, Colle della Maddalena e parco della Rimembranza, Barriera di Milano, Torinhollywood sul Po con i luoghi iconici del cinema. A questi si affiancano altri cinque itinerari nell’Alto Piemonte, con visite guidate, anch’esse gratuite, a Mergozzo, Suna, Omegna, Anzola d’Ossola e Varallo.

"La guida turistica non è solo un interprete del passato – sottolinea Barbara Sapino, presidente Gia Piemonte -, ma un mediatore tra il territorio e chi lo attraversa. Il suo ruolo parte dalla trasmissione di conoscenze per allargarsi alla capacità di orientare sguardi, sollecitare domande e creare connessioni tra luoghi, persone e memoria collettiva. Questa Giornata celebra il fondamentale ruolo delle guide turistiche nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale, artistico e enogastronomico. Quest’anno, inoltre, la Giornata assume un valore speciale grazie alla recente approvazione della Legge 190, che riconosce finalmente la professione di guida turistica a livello nazionale".

«Le guide turistiche restituiscono prospettiva e profondità ai luoghi - commenta la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa -. La loro narrazione non è un semplice racconto: è un esercizio di conoscenza che lega il passato al presente e lo proietta nel futuro. In un tempo in cui il sapere è a portata di clic, la loro voce resta insostituibile: perché nessuna tecnologia può sostituire la capacità di una guida di farci toccare con mano, insieme alla storia, il carattere di un territorio».

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni mondiali della Giornata istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA); è promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) e patrocinata da Italia Nostra.

I tour

I tour proposti, pensati per far riscoprire anche i luoghi meno conosciuti del territorio, sono tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite per Torino e via mail per l’Alto Piemonte (prenota.dap@gmail.com).

Scopri… Giardini Cavour e Aiuola Balbo

Venerdì 21 febbraio ore 16.00 e Domenica 23 febbraio ore 15.00 e ore 17.00

https://www.eventbrite.it/e/1246170492489?aff=oddtdtcreator

Colle della Maddalena e Parco della Rimembranza

Sabato 22 febbraio alle 10,30 https://www.eventbrite.it/e/1246282106329?aff=oddtdtcreator

Scopri… Barriera di Milano

Venerdì 21 ore 15 https://www.eventbrite.it/e/1246264323139?aff=oddtdtcreator

Scopri… Torinhollywood sul Po, luoghi iconici del cinema

Domenica 23 febbraio ore 16 https://www.eventbrite.it/e/1249307766159?aff=oddtdtcreator

Alto Piemonte

Mergozzo tra borgo e tradizioni

Venerdì 21 febbraio ore 10,30 - prenota.dap@gmail.com

Storie dalle terre del riso a Suna

Venerdì 21 febbraio ore 17,30 - prenota.dap@gmail.com

Omegna e il museo Moca

Sabato 22 febbraio ore 10 – prenota.dap@gmail.com

Il giardino Zen di Anzola d'Ossola

Sabato 22 febbraio ore 17 - prenota.dap@gmail.com

Il Sacro Monte di Varallo