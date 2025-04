La storia partigiana del Pinerolese rivive al tempio valdese di Pinerolo

Quelle pagine presentate per la prima volta il 4 novembre 1945 al Teatro sociale di Pinerolo contengono una parte della storia partigiana del Pinerolese. Dopo poco meno di 80 anni tornano a vivere grazie all’associazione culturale Ettore Serafino che ha ristampato, con il patrocinio dell’Anpi, ‘Noi alpini della Val Chisone’, un fascicolo scritto dai partigiani della Divisione Alpina Autonoma Val Chisone per le madri dei Caduti. L’appuntamento di presentazione della ristampa è per stasera, martedì 29, alle 18, nella sala dietro al tempio valdese di via dei Mille a Pinerolo. Interviene Lorenzo Tibaldo, storico e presidente del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione (ingresso libero).