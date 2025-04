Dai Marchesi di Barolo alla "Sindone e disabilità": tutti gli incontri del ciclo “Tutti Santi”

Mercoledì 30 aprile, alle ore 10.30, nell’ambito del ciclo “Tutti Santi” il primo incontro della giornata è dedicato al tema “Fede e impegno sociale nell’opera dei Venerabili Marchesi di Barolo” e curato dall’Opera Barolo. Una vita intera, quella vissuta da Giulia e Carlo Tancredi per i quali è in corso il processo di Beatificazione, condotta nel solco della speranza (“In spe” come recita il motto dell’Opera Barolo) e divenuta opportunità per offrire una vita onesta e dignitosa a chi, nella Torino ottocentesca, occupava i gradini più bassi della scala sociale. Enrico Zanellati, curatore di Palazzo Barolo, e l’artista Gabriele Garbolino Rù descrivono i nuovi progetti artistici connessi alla figura dei Marchesi.



Nel pomeriggio, alle ore 15, appuntamento con “Sindone e disabilità”: incontro con esperienza diretta per ipovedenti, a cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone e dell’Università degli Studi di Torino. Oggetto dell’incontro lo speciale plastico del Telo, con la riproduzione in rilievo dell’impronta dell’Uomo della Sindone, che consente anche ai non vedenti di conoscerne, attraverso il contatto tattile, i dettagli.

A seguire, alle ore 16, focus sulla mostra “Galleria degli sguardi. L’esperienza di “volti nel Volto” allestita a cura della Fondazione Acutis nello spazio espositivo della Tenda di Avvolti. La mostra “volti nel Volto” è un’esposizione multimediale che, attraverso un viaggio nell’arte e nel tempo, pone a confronto numerosi ritratti del volto di Gesù dipinti nel corso dei secoli, individuando gli elementi iconografici e i tratti distintivi che, seppure presenti in opere d’arte realizzate in contesti ed epoche diverse, paiono essere accomunate dal trovare fonte d’ispirazione nello stesso volto, il Volto dell’Uomo della Sindone. la cui immagine ha ispirato nei secoli profondamente l’iconografia del Volto di Cristo. Immagine, impressa dalla sofferenza della Passione, che viene posta in dialogo con le rappresentazioni del volto di Gesù nel corso del tempo e con l’immagine della Divina Misericordia, che illumina il mistero della Resurrezione. “volti nel Volto” è un invito a riscoprire il senso autentico della bellezza, della sofferenza redenta e della speranza, accompagnando il cammino di tutti coloro che desiderano approfondire il legame tra fede, arte e cultura nel nostro tempo.



Alle ore 17, per il ciclo “Tutti Santi”, incontro dedicato al fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata, “Giuseppe Allamano”, canonizzato lo scorso anno. A proposito di missioni, Torino ospiterà dal 9 al 12 ottobre il Festival nazionale della Missione, intitolato “il Volto Prossimo”: quattro giornate di incontri, eventi e altre iniziative, con testimonianze di storie ed esperienze vissute in diversi contesti e varie parti del mondo.



Ultimo appuntamento della giornata, alle ore 18, sul tema “La cooperazione internazionale dietro le quinte di un pellegrinaggio in Terra Santa. Prendersi cura di piazze, strade, mosaici e chiese”, a cura del Servizio Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino.

Per tutti gli incontri è disponibile la diretta streaming sul canale YouTube di www.avvolti.org

Per visitare la Tenda di Avvolti è necessario prenotare sul sito web www.avvolti.org .