Dalla Valsusa al Senegal, quasi 500 alberi per costruire il Green Wall: studentesse del Des Ambrois in Africa a maggio per piantarle

La seconda edizione del convegno “Il futuro sei tu, fai la scelta giusta”, svoltasi venerdì 11 aprile scorso, ha assunto un’impronta progettuale concreta e proattiva, ampliando il focus dell’impegno ambientale dell’istituto Des Ambrois di Oulx dalla Valle di Susa fino al Senegal: regioni lontane geograficamente, ma molto vicine a livello sinergico.

Grazie ad un bando ad hoc pubblicato dalla Regione Piemonte e vinto dall’istituto ulcense, prende forma il progetto “Green wall”, la muraglia verde che attraversa l’Africa da oriente a occidente, che è stato illustrato nel corso del convegno dal direttore Apdam (A Proposito di Altri Mondi, Ets) Christian Foti.

Grazie al contributo di studenti, docenti e aziende (Legnami Priola, Kernel Sistemi e l’associazione valsusina Revejo fra i principali donatori con 100 alberi ciascuno), in poche settimane sono stati raccolti fondi per la piantumazione di quasi 500 alberi, in modo da coprire quasi un ettaro di terreno pre-desertico. E non solo: l’iniziativa continuerà negli anni, con un progetto di adozione green a distanza che sarà ulteriormente implementata anche grazie al sostegno economico del Polo scolastico di Oulx.

«Una scuola immersa nella natura non può essere insensibile alle tematiche ambientali – sottolinea Domenico Baglioni, dirigente scolastico del Des Ambrois -. E allora da qui nasce questo progetto legato alla sostenibilità ambientale, con una serie di iniziative volte a sensibilizzare sia gli alunni sia il personale scolastico. Il futuro, ma anche il presente, sei tu: facciamo la scelta giusta. Noi riteniamo di averla fatta».

L’incipit del dirigente scolastico del polo ulcense è stato ripreso anche da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che nel suo saluto ha affermato «l’importanza di queste iniziative in ambito scolastico, fondamentali per stimolare i giovani studenti a fare la scelta giusta, quella della sostenibilità ambientale. Ringrazio il Des Ambrois e l’Ufficio Scolastico Regionale per aver strutturato questo progetto concreto e proattivo, alimentando così il percorso comune verso la transizione ecologica, un obbiettivo ormai irrinunciabile per il bene del nostro Piemonte e del nostro pianeta».

In collaborazione con Apdam e grazie ad una raccolta fondi che prevede la vendita di piante autoctone tramite donazione, oltre al supporto del Consiglio del Dipartimento di Podor della Regione di Saint Louis in Senegal, verrà avviata la piantumazione di un ettaro di foresta nel villaggio di Aram.

«Sono molto felice di aver partecipato a questa settimana green, dando il mio contributo per sostenere queste iniziative che ritengo utili e lodevoli – rimarca Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico – Bisogna lottare per costruire insieme una maggiore giustizia sociale, creando benessere e crescita sostenibile per il nostro Paese e per tutto il pianeta, con una maggiore attenzione per le persone che soffrono anche a causa del cambiamento climatico».

Le principali varietà arboree che verranno piantumate, includeranno Moringa Oleifera, Acacia Senegal e Ziziphus Mauritiana: l’intervento si svolgerà su terreni di proprietà di Apdam, situati all’interno del tracciato della Grande Muraglia Verde, il vasto progetto di riforestazione che si estende dal Senegal all’Etiopia.

Nel mese di maggio, alcuni studenti e docenti parteciperanno direttamente alla piantumazione in loco. Inoltre, grazie all’uso di coordinate GPS, le piante potranno essere monitorate su un sito web dedicato e sono acquistabili con 15 euro, cliccando su https://web.satispay.com/app/open/shops/1f28523f-7b53-4d2a-99cf-c0da79d8ba69.

Negli anni scolastici precedenti, il Des Ambrois ha raggiunto altri importanti risultati come l’installazione di fontanelle per l’approvvigionamento idrico, in modo da ridurre sensibilmente il consumo di plastica, la raccolta di oltre 7 quintali di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) oltre ad un miglioramento del sistema di raccolta differenziata nelle classi ed infine, una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto studenti e docenti come testimonial.

«Noi vogliamo far sì che diventi strutturale il tema della sostenibilità ambientale all’interno della scuola – sottolinea Antonio Prencipe, responsabile team sostenibilità ambientale del Des Ambrois -. Al momento non esistono politiche comuni agli istituti scolastici che indichino procedure, azioni e interventi da realizzare in concreto: ogni scuola dovrebbe avere un responsabile per l’area sostenibilità, mi sembra un tema prioritario». L’obiettivo generale, quindi, è quello della creazione di un’agenda per la sostenibilità ambientale pensata per gli istituti scolastici, nel solco dell’Agenda 2030 che preveda, fra i target, la misurazione dell’impronta ecologica degli istituti, l’azzeramento delle emissioni di CO2, e l’inserimento delle tematiche di sviluppo sostenibile nelle didattiche di ogni materia.