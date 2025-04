Alla Fiera del Primo Maggio di Luserna San Giovanni sono in arrivo anche i trattori

È atteso anche il sole giovedì per la tradizionale Fiera del 1° Maggio di Luserna San Giovanni, assieme agli oltre 200 banchi dell’area espositiva agli impianti sportivi e ai fiori in piazza Partigiani. “Le ultime edizioni erano state colpite dal maltempo, ma fortunatamente giovedì si preannuncia una bella giornata con temperature quasi estive”, commenta il sindaco Duilio Canale.

Il cuore della Fiera saranno gli impianti sportivi dove verranno concentrati gli espositori di prodotti alimentari, abbigliamento, auto, mezzi agricoli e articoli di vario genere. “Particolarmente richiesti sono, come ogni anno, gli spazi dedicati alle produzioni agroalimentari ma, oltre a loro, saranno oltre 200 gli espositori in arrivo a Luserna San Giovanni quel giorno”, indica Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale che si occupa dell’organizzazione della Fiera. Sempre nell’area degli impianti sportivi – ma vicino all’area camper – ci sarà il battesimo della sella organizzato dal circolo ippico Erich Carrozze.

La novità dell’edizione 2025 della Fiera è il 1° Raduno Trattoristico organizzato dall’Associazione Allevatori. “Volevamo portare del contenuto agricolo alla festa tradizionale, ci è sembrato quindi che la sfilata dei mezzi potesse essere il modo giusto”, motiva Silvano Fenouil, presidente dell’associazione. I trattori partiranno dall’area destinata alla Fiera per percorrere via Pralafera e salire poi sulla strada Panoramica. Scenderanno in piazza XVII Febbraio e attraverso via Bellonati torneranno in centro.

Proprio in centro, in piazza Partigiani, saranno visitabili i banchi degli espositori florovivaistici scelti dalla Pro loco mentre, nell’adiacente via Roma, saranno posizionati gli stand delle varie associazioni del paese che potranno presentare le proprie attività. Non lontano da lì, in piazza Savines-le-Lac, ci sarà la mostra di animali d’affezione e da cortile organizzata dall’associazione allevatori di piccoli animali.