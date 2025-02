Al Cinema Romano, l'anteprima di A man fell, film in corsa ai David di Donatello

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) promuove l’anteprima di A Man Fell di Giovanni C. Lorusso in programma martedì 25 febbraio alle 20.45 presso il Cinema Romano.

Il film, co-prodotto da Italia, Libano, Francia e Colombia, dopo l’anteprima internazionale alle Giornate degli Autori di Venezia, è ora in corsa per entrare nella cinquina come migliore documentario ai David di Donatello.



La proiezione sarà accompagnata in sala dall’autore Giovanni C. Lorusso e dal produttore Salvatore Lizzio di Revok; introducono e moderano l’incontro Valentina Noya Vice Presidente dell’AMNC insieme a Davide Ferrario, Presidente onorario dell’AMNC. Il film gode del patrocinio di Amnesty International Italia.

La trama



A Man Fell è girato in Libano a Sabra che è nota a causa del massacro compiuto nel 1982 dalle Falangi libanesi e dall’esercito di Israele allo scopo di uccidere cittadini palestinesi e sciiti libanesi, e che ha provocato oltre tremila vittime. Qui sorge il Gaza Hospital che, dopo essere stato un ospedale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina alla fine degli anni Settanta, è stato poi smantellato, divenendo un simbolo della sopravvivenza dei palestinesi, che tuttora vi trovano rifugio. Nel Gaza Building vive l‘undicenne Arafat che passa il tempo tra le rovine dell’edificio. Insieme al suo amico Muhammad pensa a come esplorare i sotterranei proibiti, dove ci sono solo sesso, droga e morte, mentre tutti nel palazzo parlano della storia probabilmente falsa di un uomo che sarebbe caduto dal quarto piano per motivi ignoti.





L'ingresso è gratuito con la possibilità di prenotare con Eventbrite attraverso questo link: https://bit.ly/3ERcFSR