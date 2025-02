Da Torino a Milano, al via World Anthropology Day: oltre 100 appuntamenti gratuiti in città

Da oggi, giovedì 20, a sabato 22 febbraio , torna con più d i 100 appuntamenti gratuiti a Torino e Milano il World Anthropology Day , ideato e organizzato dall’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con le Università di Torino, Statale di Milano e IULM.

Al centro del dialogo, la marginalità: un concetto dalle molte sfaccettature che può essere osservato da punti di vista diversi ma affini. In un clima di contaminazione

Antropologia della Comunicazione all'Università di Torino e si è a lungo occupato di marginalità urbane e di “città frammentata”, e l’artista Fabio Zanino, che crea sculture astratte a partire da materiali marginali - le Decostruzioni - scomponendoli in “pixel di realtà”. A seguire, un workshop coinvolgerà i partecipanti nel suo processo artistico.

Dal 20 al 22 febbraio, Milano e Torino si trasformano in un grande laboratorio aperto, con oltre 100 eventi gratuiti tra convegni, laboratori, mostre, passeggiate urbane, incontri pubblici e attività per scuole e famiglie.

L’iniziativa offre un’occasione unica per esplorare il domani attraverso lo sguardo

riflettere su come il futuro sia già qui, ma non sia distribuito equamente.

“AnthroDay Milano e Torino 2025” si concluderà il 22 febbraio sera, a Torino, con una grande festa conclusiva, dalle 19.30 allo Spazio FLIC – Centro Internazionale per le Arti Circensi, in Via Niccolò Paganini 0/200 (Bunker).