Premio InediTO 2025: 862 gli iscritti e 902 le opere ricevute da tutta Italia e dall’estero 

Chiuso il 31 gennaio il bando della XXIV edizione, caratterizzato dall’input grafico “À la guerre comme à la guerre”, il Premio InediTO - Colline di Torino, concorso letterario dedicato alle opere inedite in lingua italiana e a tema libero, che si rivolge a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), analizza come ogni anno i dati d’iscrizione attraverso una statistica che può essere presa da riferimento per identificare il target dei partecipanti ai premi letterari.

Prossima tappa significativa del premio, che sostiene e accompagna i vincitori verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo, grazie al montepremi di 8.000 euro destinato alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere vincitrici, sarà la designazione dei finalisti che si terrà per il terzo anno consecutivo dal vivo alla Scuola Holden di Torino, sabato 29 marzo ore 18:00 (ingresso libero), trasmessa anche attraverso una diretta streaming dalla pagina Facebook del premio. Parteciperanno all’evento Margherita Oggero, presidente della Giuria, Valerio Vigliaturo, direttore del concorso e membro del Comitato di Lettura composto da Rosanna Frattaruolo, Riccardo Levi (presidente), Clara Calavita, Davide Bertelè, Francesco Halupca, Benedetta Marchiori, impegnati da mesi nella selezione delle opere e dei testi ricevuti, secondo i criteri di valutazione del premio.

Il risultato finale è uno dei migliori del premio dopo il boom d’iscrizioni raggiunto nel 2021 (1.249 iscritti e 1.382 opere) e nel 2022 (865 iscritti e 945 opere) durante la parentesi pandemica. 862 gli iscritti e 902 le opere ricevute da tutta Italia e dall’estero (Germania, Belgio, Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, Polonia, Slovenia) di 25 autori che si sono trasferiti per studio o lavoro, mentre sono 21 quelli nati in ogni angolo del mondo (Argentina, Perù, Colombia, Cambogia, Mauritius, Inghilterra, Germania, Belgio, Spagna, Svizzera, Bulgaria, Romania, Albania e Iran), a conferma dell’internazionalità e inclusività del premio. 524 gli uomini (61%), mentre 338 le donne (39%). Di questi 387 sono nati al nord (45%), 204 al centro (24%), 245 al sud (28%) d’Italia. 91 invece gli autori nati a Torino e in provincia di Torino, mentre 117 risiedono a Torino e in provincia di Torino.

Tra gli iscritti, diversi hanno già partecipato e sono stati già premiati, menzionati o finalisti nelle passate edizioni, segno della fiducia riposta nel premio. Il più giovane concorrente è Giovanni Mastroianni Demasi nato nel 2017 a Catanzaro, il più anziano è Lorino Trimarchi nato nel 1937 a Giardini Naxos (ME), ottant’anni di differenza. Sommando le percentuali dagli iscritti minorenni (19 che potranno concorrere per il premio speciale “InediTO Young” e non hanno pagato la quota d’iscrizione insieme a scuole e operatori culturali “minori” e diversamente abili), fino a quelli dei cinquantenni, si ottiene una percentuale del 61%, la maggioranza: un dato quindi incoraggiante per l’evoluzione della scrittura. Negli altri premi speciali sono 34 le opere che concorreranno a “InediTopic” dedicato alla grafica della XXIV edizione, 3 a “InediTO IA” realizzate tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A differenza delle opere e dei testi iscritti alle sette sezioni del concorso che non dovevano essere generati tramite software di I.A. (come ChatGPT), pena l’esclusione.

A valutare le opere finaliste dopo la designazione sarà la Giuria formata dai poeti Umberto Fiori, Francesca Serragnoli, dagli scrittori Enrico Pandiani, Eleonora C. Caruso, Graziano Gala, Elena G. Mirabelli, Daniele Barbieri, Sonia Caporossi, dagli attori Ilaria Drago, Alessandro Averone, dai registi Adriano Valerio, Irene Dorigotti, dai cantautori Peppe Voltarelli, Beatrice Antolini e dai vincitori della passata edizione: Alfredo Panetta, Giulio Iovine, Valentina Ghelfi, Chiara Martinelli, Dario Postiglione, Francesco Lorusso e Molla alias Luca Giura, che avranno così l’opportunità di confrontarsi con i membri della giuria diventando anche loro giudici.

La proclamazione dei vincitori si terrà a maggio al Salone del Libro di Torino e sarà seguita dalla premiazione attraverso una festa finale caratterizzata dalla consegna dei premi e dal reading sonorizzato dedicato alle opere vincitrici.