Biraghi porta il gusto piemontese al Salone del Vermouth di Torino

Torino si prepara ad accogliere nel prossimo fine settimana la seconda edizione del Salone del Vermouth, e tra i protagonisti spicca Biraghi, storica azienda lattiero-casearia di Cavallermaggiore. Con il suo negozio in Piazza San Carlo, Biraghi è un punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche piemontesi e partecipa all’evento per valorizzare uno dei simboli della tradizione torinese. Oltre alla presenza al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, l’azienda cuneese organizzerà anche un evento del Fuori Salone con il produttore Bordiga. Un’iniziativa che rafforza il legame con il territorio e il posizionamento dell’azienda nel settore enogastronomico.

La boutique del gusto nel salotto di Torino

Nel salotto torinese di Piazza san Carlo, da anni ormai la boutique di Biraghi si è affermata come luogo d’eccellenza per gli amanti del buon cibo: qui si possono trovare non solo i celebri prodotti caseari dell’azienda, ma anche una selezione accurata delle migliori specialità piemontesi, tra cui un’ampia gamma di vermouth. L’idea alla base di questo spazio è offrire un’esperienza che va oltre l’acquisto, trasformando la visita in un viaggio attraverso i sapori del Piemonte. In quest’ottica, l’evento Fuori Salone con Bordiga va nella stessa direzione, consentendo ai partecipanti di immergersi nella cultura del vermouth, incontrare un produttore d’eccellenza e scoprire le affinità tra questo vino aromatizzato e i prodotti Biraghi. Il successo del negozio testimonia la capacità dell’azienda di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e alla tradizione.

Una strategia aziendale radicata nel territorio piemontese

Durante il Salone del Vermouth, Biraghi offrirà ai visitatori una selezione di vermouth disponibili nel negozio torinese, accompagnati dai prodotti di punta dell’azienda. Il pubblico potrà approfondire il valore di questo storico vino aromatizzato torinese, ingrediente chiave dell’aperitivo per eccellenza e di numerosi cocktail internazionali. “Il coinvolgimento di Biraghi – dichiara Daniele Di Palma, direttore marketing di Biraghi S.p.A. – dimostra la volontà di sostenere le manifestazioni enogastronomiche locali, rafforzando il legame con i consumatori. Celebrarlo, insieme a produttori, professionisti e appassionati del settore, rappresenta un passo ulteriore nella nostra strategia di legare l’azienda al territorio".

Una visione di valorizzazione delle eccellenze piemontesi

Biraghi ha costruito il proprio successo puntando su un forte radicamento territoriale, affiancato da una visione innovativa del mercato. L’azienda non si limita alla produzione casearia, ma si fa promotrice di un modello di valorizzazione delle eccellenze piemontesi, collaborando con produttori locali e partecipando a eventi di prestigio. La presenza al Salone del Vermouth è perfettamente in linea con questa strategia, che mira a consolidare l’identità di Biraghi come ambasciatrice del gusto piemontese in Italia e nel mondo. In un’epoca in cui la qualità e l’origine dei prodotti sono sempre più centrali nelle scelte dei consumatori, Biraghi si posiziona come punto di riferimento per chi cerca autenticità e tradizione.