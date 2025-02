Carnevale al baby Luna Park con i supereroi Nida e i bimbi di Casa Ugi

E’ tutto pronto per il Carnevale al baby luna park del parco del Valentino, in programma domenica 23 febbraio in viale Ceppi, dalle 14 alle 18. Un evento, aperto a tutti, che ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 8 della città di Torino e che vedrà scendere in campo i volontari della Nazionale Italiana dell’Amicizia.

Alla festa parteciperanno proprio i supereroi Nida, in qualità di animatori, che hanno coinvolto i bimbi del Regina Margherita e dell’associazione Casa Ugi. Giostre gratuite per i piccoli partecipanti dei reparti ospedalieri, mentre i due bambini con il costume più originale riceveranno due biglietti omaggio a testa per andare a Gardaland.

In aggiunta il Baby Park, durante la sfilata, sorteggerà altri 5 fortunati bambini che con i loro papà potranno andare, gratuitamente, al cinema Ideal per vedere un film o un cartone. Durante il pomeriggio verranno sorteggiate anche alcune family card con sconti per tutta la famiglia.

La famiglia Ossola, proprietaria del Luna Park, effettuerà una donazione alla Nida, per il progetto della cittadella di Falchera.