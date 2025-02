Il sindaco Lo Russo "faccia a faccia" con i residenti della Circoscrizione 8: "Basta parlare male della nostra Città"

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo "faccia a faccia" con i residenti della Circoscrizione 8. Può riassumersi così l'incontro "Vivere il quartiere e la città", che ha riempito la sala della Parrocchia San Marco Evangelista, in Via Daneo 19, mettendo a confronto il territorio con il primo cittadino. Toni forti e accuse anche pesanti

Tanti i temi toccati e tante le preoccupazioni dei presenti in sala, molti dei quali hanno anche usato toni abbastanza forti, denunciando le condizioni del quartiere a proposito di degrado e criminalità. Ma si è parlato anche di rom, aree mercatali in crisi e del futuro della zona.

"Nel 2015 è stata creata una struttura in corso Unione Sovietica per l'accoglienza dei camper, progettata in funzione dell'Expo. Negli ultimi mesi l'area è monopolizzata dalla presenza di camper dei rom, a distanza di mesi di segnalazioni la situazione non cambia e non si sa se questi soggetti paghino la sosta e i servizi. La strada adiacente è diventata una latrina a cielo aperto", segnala una signora presente tra le prime file del pubblico. Ed anche il rappresentante dei mercatali di piazza Bengasi, Mario Pascale, non è stato tenero, parlando di delinquenza e degrado dilaganti. Lo Russo: "Torino non è una città in declino"

Il sindaco Lo Russo non ci sta di fronte alle accuse di una città in declino e replica: "Non sono d'accordo con questa analisi, sono nato proprio in questa zona nel '75 e allora non aveva i servizi e le opere pubbliche che ci sono oggi. Se il tema è la percezione diciamo cose inesatte, il crack c'è oggi ma la droga c'era anche prima. Dobbiamo smettere di dire male di Torino".

"Ma secondo voi se avessi i soldi non risolverei i problemi subito? Secondo voi ho la bacchetta magica?", chiede poi il sindaco rivolto ai presenti nella sala. "Si può dire tutto tranne che non abbiamo la percezione o la voglia di migliorare la città. Per me è importante dialogare e mettermi in una dimensione di ascolto. A inizio mandato abbiamo scelto di cambiare e stiamo portando avanti i nostri progetti con una visione ben precisa". Il mercato di piazza Bengasi e la zona rossa

L'evento è stata dunque l'occasione per dare alcuni annunci importanti: come la probabile riapertura del mercato di piazza Bengasi, che vedrà la fine dei lavori di riqualificazione entro il 2026, e l'ingresso della piazza nell'elenco delle zone rosse di Torino, con l'intento di contrastare più efficacemente spaccio e delinquenza.