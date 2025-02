"Tra il terzo e il quarto piano": a teatro per sdrammatizzare paure e diversità

Un ascensore bloccato, quattro personaggi e tante emozioni da scoprire. Questo è il tema dello spettacolo teatrale "Tra il Terzo e il Quarto Piano", che andrà in scena il prossimo 28 marzo alle 19,30 presso la Palestrina della Cartiera in Via Fossano 8, Torino.

"Tra il Terzo e il Quarto Piano" è una produzione di Zeroallaquinta APS ed è diretto da Flavianna Mastrovito, con un testo originale scritto da Alessandra Vita e Samuele Contu. I protagonisti, interpretati da Mattia Zingale, Alessandra Vita, Samuele Contu e Chiara Cardinale, si trovano intrappolati in un ascensore, tra il terzo e il quarto piano, dove le loro storie e diversità si intrecciano in un susseguirsi di risate e riflessioni. Le musiche dal vivo di Repsilon accompagnano l’intero spettacolo, creando un'atmosfera coinvolgente e unica.

L’obiettivo principale dello spettacolo "Tra il Terzo e il Quarto Piano" è quello di sdrammatizzare le paure e le diversità che spesso ci separano, proponendo una riflessione profonda ma allo stesso tempo leggera e divertente. Attraverso il racconto delle disavventure di quattro persone intrappolate in un ascensore, ognuna con le proprie peculiarità e fragilità, lo spettacolo invita il pubblico a confrontarsi con le proprie insicurezze, ma anche a guardare con occhi nuovi le diversità che ci circondano. In un’atmosfera che alterna momenti di ilarità a spunti di riflessione, l’arte teatrale diventa un potente strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e creare empatia. Il tutto, in modo accessibile e coinvolgente, per ricordarci che, nonostante le differenze, siamo tutti protagonisti di un’esperienza umana condivisa.

Programma della serata:

19:30: Apericena, un momento conviviale per incontrarsi e socializzare

20:30: Inizio dello spettacolo teatrale "Tra il Terzo e il Quarto Piano"

Biglietti e costi:

Prezzo: 15€ (comprensivo di apericena e spettacolo)

Prenotazioni: È possibile prenotare i biglietti inviando una mail a Zeroallaquinta@gmail.com o a info@cartiera.to.it



Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare:

Email: zeroallaquinta@gmail.com / info@cartiera.to.it