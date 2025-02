Alleanza Verdi Sinistra si ritrova a Napoli: in trenta in partenza dal Piemonte

Sabato e domenica a Napoli è in programma la prima conferenza nazionale dei rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra nelle amministrazioni locali "Visione Comune, per governare nei territori".

All'incontro ci sarà anche il deputato torinese Marco Grimaldi. "L'obiettivo - sottolinea la segreteria regionale di Sinistra Italiana Alice Ravinale - è quello di rafforzare il lavoro comune per una società più giusta, inclusiva e sostenibile. Un impegno necessario per fermare l’onda nera che minaccia il futuro, con un modello di società inquinata e diseguale, in cui solo pochi privilegiati prosperano a scapito della collettività".