Da Torino, parte la petizione online per un Paese più inclusivo: dai prezzi dei taxi agli eventi accessibili

Una petizione per un 2025 accessibile a tutti lanciata dall’azienda di San Mauro, Working Souls, dell’artista torinese Francesco Canale “Anima Blu”.

Un testo in cinque punti chiave per rendere affinché la disabilità non sia più un ostacolo alla piena partecipazione sociale.

Gli obiettivi sono: taxi accessibili con pedane e stesso prezzo per tutti; agevolazioni per adattare le auto; biglietti aerei gratuiti per gli accompagnatori; treni e stazioni accessibili; cultura e spettacoli inclusivi.

“Chiediamo a istituzioni, imprese e società civile di sottoscriverlo e impegnarsi concretamente. Il 2025 deve diventare l'anno della svolta per l'accessibilità in Italia. Solo insieme possiamo costruire un futuro dove la disabilità non sia più sinonimo di limitazione, ma di pari opportunità e piena inclusione sociale” si legge nel testo.

La petizione è stata pubblicata sulla piattaforma change.org e mira a raggiungere le prime 1000 firme. “Obiettivo finale è raggiungere il maggior numero di firme, per poter poi aprire dei tavoli di lavoro nazionali” spiega Francesco Canale.