Rischiava di perdere il bancomat ed ora Bobbio Pellice avrà anche un postamat

Lo scorso anno ha rischiato di perdere l’unico bancomat del paese ed ora si ritroverà ad averne uno in più. Poste Italiane infatti ha comunicato al Comune di Bobbio Pellice l’intenzione di posizionare un postamat, il terminale che funziona analogamente agli sportelli automatici bancari. “Alcuni giorni fa Poste Italiane ha ufficializzato il nostro ingresso in ‘Polis’ il progetto che prevede la ristrutturazione dei servizi dell’ufficio postale, l’installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e di un postamat” annuncia il sindaco Mauro Vignola.

Analogamente a quanto sta per accadere a Bibiana anche Bobbio Pellice dovrà fare fronte a una temporanea sospensione del servizio postale sotto i portici di piazza Caduti per la Libertà per consentire i lavori: “Al momento però non ci sono ancora state comunicate modalità e tempistiche dell’intervento” sottolinea Vignola.