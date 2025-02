In primavera i bambini potranno giocare nella prima ‘giungla urbana’ di Pinerolo

Il parco giochi di via Diaz a Pinerolo si sta trasformando in una ‘giungla urbana’ per bimbi dai 6 ai 12 anni, con i lavori lanciati dal Comune che cambieranno la faccia dell’attuale parco giochi, inserendo attrazioni nuove.

Ad attendere i bambini ci sarà un’imponente ‘Cupola Explorer’ una struttura in corda, ispirata alla vegetazione della giungla, che offrirà percorsi sospesi, reti e passaggi arrampicabili per stimolare equilibrio, coordinazione e agilità.

Al centro del parco si aprirà un percorso di agilità composto da tronchi e passerelle in legno, progettati per sviluppare capacità motorie e di concentrazione. Alla fine di questo tracciato da un lato si troverà una Torre con teleferica, che regalerà ai piccoli avventurieri il brivido tra gli alberi del parco, mischiando una carrucola a uno scivolo curvilineo. Dall’altra parte, invece, la ‘Supernova’, una grande struttura rotante suddivisa in sette sezioni, pensata per incoraggiare i bambini a sperimentare nuove forme di movimento e gioco collaborativo.

Infine, nella parte più ombreggiata, sarà collocata una panchina circolare, pensata per permettere ai genitori di rilassarsi mentre i bambini si divertono.

Tutti i giochi sono stati progettati nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali riciclati. L’intero progetto, finanziato con fondi comunali, rientra in un investimento da 180.000 per rinnovare le aree gioco cittadine, con alcune di queste che seguiranno proprio il modello della ‘giungla urbana’ di via Diaz.

“Ci siamo presi l’impegno di rinnovare i parchi giochi non con interventi sporadici, ma con un progetto complessivo – spiega Giulia Proietti, assessora comunale all’Arredo urbano –. Molti parchi di Pinerolo risalgono al 1998. Con questa giungla urbana vogliamo portare qualcosa di nuovo, stimolante e più in linea con le esigenze dei bambini di oggi”.

I lavori sono stati affidati alla Playground srl e da contratto devono chiudersi il 31 marzo: “L’obiettivo è dare ai bambini di Pinerolo, per la bella stagione, uno spazio innovativo e sicuro, che possa diventare punto di riferimento per il gioco all’aperto nella nostra città”.