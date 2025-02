Meteo, l'inverno non molla la presa: rimane il maltempo, ma con poca pioggia

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Temperature massime intorno ai 14°C. Venti assenti o deboli variabili. Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, neve sulla Valle d'Aosta e Alpi nordoccidentali a quote oltre i 1200 m ma con accumuli non oltre i 10/15 cm. In pianura solo qualche debole pioggia più probabile al mattino di martedì. Miglioramento a partire da ovest da mercoledì mattina.

Temperature minime in aumento domani fino 6/7 °C su pianure in calo poi mercoledì mattina. Massime in calo domani fino 11/12 °C, ma poi si riprendono mercoledì con valori fino 15/16 °C. Venti ancora generalmente assenti o deboli variabili domani, mercoledì raffiche di Foehn sulle Alpi e qualche raffica anche in pianura in particolare tra pomeriggio e sera.