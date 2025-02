Immobiliare, nel 2025 a Torino attesa una crescita del prezzo degli affitti di oltre l'8%

Il numero di transazioni in crescita in chiusura del 2024 evidenzia un mercato immobiliare che, seppur ancora con qualche incertezza, sta uscendo dalla fase di assestamento in cui versava, anche per merito di migliorate condizioni di accesso al credito.

Le attese per il 2025 secondo Immobiliare.it

Ma che prospettive si configurano quindi per il nuovo anno a livello di prezzi delle case? Come ogni anno, Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale leader in Italia specializzato in big data e market intelligence per il settore immobiliare, ha analizzato le 12 principali città italiane per prevedere l’andamento del prezzo al metro quadro, per la vendita e per l’affitto, nel 2025.

Atteso boom dei prezzi per gli affitti a Torino