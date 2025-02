L'assessore Bussalino incontra le aziende piemontesi: "Tempi certi su opere e progetti"

Questo pomeriggio presso la sede di Confindustria Piemonte a Torino, l’assessore all’Autonomia, Sicurezza e polizia locale, Immigrazione, Logistica e infrastrutture strategiche, Enti locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino ha incontrato i rappresentanti delle Commissioni Infrastrutture e urbanistica, Trasporti e logistica dell’associazione regionale che raggruppa oltre 5.600 imprese.

“Il presidente della Regione, Alberto Cirio ha istituito una delega specifica alla logistica, a conferma dell’attenzione che dedichiamo a questo settore. Il Piemonte investe con convinzione nella logistica. Abbiamo chiesto l’ingresso nell’autorità portuale di Genova, far parte della governance permette di avere voce in capitolo nelle decisioni strategiche. Il confronto con le associazioni di categoria e gli imprenditori è per noi fondamentale per comprendere le esigenze dei territori e delle imprese così da adottare scelte mirate e efficaci” ha commentato l’assessore Bussalino.

Al centro dell’incontro una ricognizione ad ampio spettro sulle principali opere e criticità del territorio piemontese, a partire dai collegamenti internazionali. Bussalino ha confermato che la riapertura della linea ferroviaria storica Torino-Lione è confermata per il primo aprile, la linea è chiusa dall’agosto 2023 per la frana a La Praz in Francia. Tempi più lunghi invece per il Colle di Tenda, anche a causa delle resistenze francesi alla proposta di riapertura della prima canna del tunnel in modalità cantiere. Passando alla rete autostradale, in attesa dell’apertura della seconda canna del traforo del Frejus, entro fine anno dovrebbe concludersi la A33 Asti-Cuneo, mentre non ci sono novità sul ritorno alla normalità per la bretella Ivrea-Santhià. Massimo l’impegno sulla logistica e sul Terzo Valico, confermata infine la disponibilità di circa 400 milioni di euro per la Pedemontana. È stato inoltre annunciato l’anticipo dell’avvio dello sportello unico per i nuovi investimenti, dedicato ai sette Comuni interessati dalla Zona Logistica Semplificata del Porto e retroporto di Genova.

“Prendiamo atto con piacere della disponibilità ad incontrarci manifestata dall’assessore e dal suo staff, che ci ha offerto la possibilità di replicare queste riunioni con cadenza mensile – commentano a fine riunione la presidente di Ance Piemonte, Paola Malabaila e Alberto Crivello – ci ha inoltre fatto piacere l’offerta a partecipare con un nostro rappresentante al tavolo per la progettazione della tratta italiana della Torino-Lione. Certamente sono ancora molte le opere da completare, così come quelle in ritardo più o meno grave, come racconta il monitoraggio Oti Piemonte curato da Confindustria Piemonte che presenteremo il 17 marzo a Cuneo. Il cambio di passo, che auspichiamo da decenni su alcune opere deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali, da Bruxelles a Roma, fino ad arrivare ai piccoli Comuni, lasciati nuovamente da soli a gestire la complessa erogazione dei fondi del Pnrr”.