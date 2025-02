Un minuto di silenzio in Sala Rossa per Gaetano Renda (foto d'archivio)

Oggi pomeriggio, il Consiglio comunale ha ricordato con un minuto di silenzio Gaetano Renda, figura di riferimento nel panorama culturale della città, promotore del cinema d’autore, fino al 2023 membro del comitato di gestione del Museo nazionale del Cinema.

Morto il 21 febbraio scorso, Renda era originario di Lamezia Terme (Catanzaro) e ad aprile avrebbe compiuto 71 anni. Una vita dedicata al cinema, la sua, proprietario di alcune sale cinematografiche in città: il Centrale, i Fratelli Marx e i Due Giardini; la Mostra del cinema di Venezia, l’anno scorso ne ha riconosciuto l’operato con il premio “Carlo Lizzani” dedicato agli esercenti che promuovono film d’autore.

In Aula, prima del minuto di silenzio, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ne ha ricordato la straordinaria passione per il cinema d’essai e per i nuovi autori, la resilienza espressa nel periodo successivo alla pandemia, primo a riaprire al pubblico dopo il lockdown.

Negli ultimi anni, Renda ha profuso il suo impegno per la rinascita del cinema in città, impegnandosi per mantenere viva la tradizione delle sale cinematografiche, attraverso la promozione di iniziative ed eventi in grado di rivitalizzare l’interesse del pubblico, dalle matineè ai film d’autore in lingua originale.

Una missione, ha sottolineato Grippo, che si concentrava sulla volontà di riaffermare la centralità e il valore della visione collettiva della sala cinematografica quale presidio culturale e luogo di aggregazione.