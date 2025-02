Carnevale di Ivrea 2025, varato il piano sicurezza

In vista della prossima edizione del Carnevale di Ivrea, è stato effettuato un attento riesame del Piano Sicurezza, con l'obiettivo di migliorare la gestione degli accessi e dei flussi, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Questo riesame è stato realizzato alla luce dell’esperienza maturata durante il Carnevale 2024, tenendo conto dei punti critici emersi e degli interventi migliorativi che è stato possibile adottare, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti di capienza del Centro Storico e del Borghetto. Anche per questa edizione, la Fondazione si è avvalsa del team GaE, guidato dall’Ing. Giuseppe Amaro, per gestire gli aspetti che riguardano la sicurezza per tutte le giornate in calendario.

Il piano si articola su tre principali linee di azione, che verranno attuate per migliorare l’efficienza e la sicurezza durante l’evento:

1. Fluidificazione degli accessi e deflussi

È stato previsto un intervento mirato a semplificare e rendere più fluidi i flussi di ingresso e uscita dal Centro Storico. Gli ingressi principali per i visitatori saranno ubicati sulle vie designate sul lato nord della città, inclusa Porta Vercelli, mentre le uscite saranno orientate verso il lato sud, attraverso le vie designate. Un intervento particolare riguarda il varco di via Corte d’Assise, che quest’anno sarà adibito esclusivamente all’uscita. Questo cambiamento è stato pensato per facilitare il deflusso delle persone dopo il passaggio da piazza Ottinetti e decongestionare il tratto di via Palestro verso Piazza di Città.

Inoltre, sarà possibile accedere più facilmente a corso Re Umberto per assistere alla sfilata del Corteo Storico, che includerà i gruppi storici e folkloristici la domenica e il martedì. Domenica, i visitatori potranno godere di uno spettacolo di sbandieratori che si esibiranno in corso Massimo D’Azeglio, in una zona meno affollata, per offrire una visione diversa della tradizione carnevalesca.

2. Miglioramento della comunicazione attraverso il rifacimento della cartellonistica

E' stato predisposto un intervento di riedizione completa della cartellonistica di indirizzo e informazione per i giorni di Carnevale. La grafica e il posizionamento dei segnali sono stati rivisitati per migliorarne la leggibilità e la visibilità. Saranno installati nuovi pannelli informativi lungo le vie principali di accesso alla città, con una mappa semplificata dei luoghi principali del Carnevale. La mappa sarà distribuita gratuitamente in formato cartaceo presso i punti di accesso a pagamento la domenica e presso i punti vendita merchandising della Fondazione durante tutte le giornate della festa e sarà consultabile tramite il sito ufficiale storicocarnevaleivrea.it Questo permetterà sia ai cittadini che ai turisti di orientarsi facilmente tra i luoghi chiave della manifestazione.

3. Formazione degli addetti alla sicurezza

Un altro punto fondamentale del Piano Sicurezza riguarda la formazione e la comunicazione con i referenti degli steward che si occupano della sicurezza durante le manifestazioni. Lo staff sarà adeguatamente informato riguardo alle modalità di controllo dei varchi e alle direttive riguardanti gli spostamenti e la gestione dei flussi. Inoltre, gli steward saranno formati per fornire informazioni aggiuntive a cittadini e turisti, migliorando la loro capacità di supportare i partecipanti e guidarli nei vari punti della città.

Monitoraggio costante durante l'evento

Il Piano Sicurezza prevede un monitoraggio continuo della gestione degli accessi e della sicurezza generale durante il Carnevale 2025, per verificare la validità degli interventi e ottimizzare la gestione delle situazioni impreviste. La sala operativa presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, sarà attiva per garantire il coordinamento tra tutte le forze di sicurezza e monitorare l'andamento delle operazioni.

Davide Marchegiano e Franco Rosso, responsabili del Piano Sicurezza, hanno sottolineato l’importanza di un attento riesame della sicurezza per il Carnevale di Ivrea, al fine di garantire la protezione di tutti i partecipanti senza compromettere la bellezza e la tradizione della festa. "Abbiamo lavorato per rendere l’esperienza carnevalesca più sicura, fluidificando i flussi e migliorando la comunicazione e l’organizzazione degli steward, con l’obiettivo di assicurare un Carnevale in totale sicurezza, anche in un contesto affollato come quello del nostro Centro Storico", ha dichiarato Marchegiano.

Franco Rosso ha aggiunto: "Il Carnevale di Ivrea è un evento che richiama migliaia di persone, e con queste azioni intendiamo far sì che la festa possa essere vissuta in tranquillità, permettendo a tutti di godere della tradizione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza".

Come sempre si ricordano le Prescrizioni Generali:

L’evento si svolge in aree pubbliche del centro storico di Ivrea, liberamente accessibili. Durante gli eventi, l’accesso alle aree sarà esclusivamente pedonale e la viabilità sarà regolata da interruzioni temporanee gestite dal servizio di Polizia Municipale. Per una migliore circolazione pedonale, sono previsti percorsi alternativi e aree con accesso controllato. Le aree di parcheggio saranno indicate.

Rivolgiti al personale per qualsiasi necessità. Si ricorda inoltre che è vietato l'accesso alle aree della Battaglia delle Arance con passeggini e carrozzine: via Palestro, Piazza Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto.

Non è consentito introdurre:

· Valigie, trolley o carrelli, salvo per chi ha una prenotazione presso strutture ricettive.

· Oggetti pericolosi come armi, materiali pericolosi, spray, fuochi d'artificio, oggetti appuntiti o taglienti, bastoni (eccetto ombrelli o dispositivi sanitari).

· Biciclette (eccetto per persone con disabilità).

· Bevande in contenitori di vetro o lattine.

Si raccomanda di non salire su balaustre o altre strutture e di non ostruire i percorsi di deflusso.

Comportamenti consigliati durante l’evento

Per la sicurezza di tutti e il rispetto della manifestazione, si invita a seguire i seguenti accorgimenti:

· Indossare sempre il Berretto Frigio.

· Non attraversare il Corteo Storico.

· Mantenere una distanza di sicurezza dai cavalli.

· Non avvicinarsi al cocchio della Mugnaia.

· Non entrare nelle aree della Battaglia delle Arance e proteggere il viso con un braccio alzato.

· Non appoggiarti alle reti di protezione.

· Non lanciare arance né ai cavalli né ai cavalieri.

· Indossare abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo.