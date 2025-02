Housing universitario: dal Ministero oltre 12 milioni per nuovi studentati a Torino e provincia

Il Ministero dell’Università̀ e della Ricerca (MUR) ha destinato a Torino e Grugliasco oltre 12,4 milioni di euro per la realizzazione di nuovi studentati, che prevedono la creazione di 623 nuovi posti letto. Ad aggiudicarsi i fondi sono stati Unitalia 2011 per lo studentato di Grugliasco nella Strada della Pronda; Campus X per lo studentato di Torino in Corso regina Margherita e M.L. Immobiliare per lo studentato del capoluogo piemontese in via Rovigo.

L’investimento si inserisce nell’ambito del piano di attuazione della riforma sull’housing universitario, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con una dotazione complessiva di 1,2 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di incrementare la disponibilità̀ di alloggi per gli studenti, migliorando le condizioni di accesso all’istruzione universitaria su tutto il territorio nazionale e rafforzando il diritto allo studio.

Ad oggi, il Ministero guidato da Anna Maria Bernini ha già approvato finanziamenti per la realizzazione di circa 23.000 nuovi posti letto in tutta Italia, di cui 1.893 in Piemonte. Questo intervento rappresenta un passo significativo per rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti e per rafforzare l’attrattività delle università italiane, offrendo soluzioni abitative moderne e accessibili.