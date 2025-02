Narcisisti e manipolazione: comportamenti da riconoscere

I soggetti narcisisti purtroppo tendono a mettere in pratica alcuni comportamenti manipolativi. Alcuni di questi si manifestano all’interno delle relazioni sentimentali e si possono riconoscere sia durante la fase iniziale, quella in cui due persone si conoscono, sia durante la relazione vera e propria. Tali comportamenti hanno come scopo quello di riuscire a influenzare l’altra persona, facendo leva su alcune delle sue fragilità. Tra i principali esempi di manipolazione c’è il love bombing, anche se non è l’unico atteggiamento a cui bisogna fare attenzione. Vediamo insieme quali sono i comportamenti che possono permetterci di riconoscere un narcisista, grazie all’aiuto della psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi che nel suo sito web ufficiale ha condiviso alcuni interessanti approfondimenti in merito.

Il love bombing

Iniziamo proprio con il love bombing, un comportamentoche viene messo in atto quando due persone si stanno conoscendo con il fine di avviare una relazione sentimentale. La persona che applica il love bombing si può riconoscere perché mostra un coinvolgimento emotivo fuori scala rispetto alla fase iniziale del rapporto, riempiendo l’altra persona di attenzioni di vario genere, come ad esempio grandi regali e promesse e altre manifestazioni impegnative. Il love bombing viene effettuato anche e soprattutto a parole, facendo complimenti e facendo sentire l’altra persona su un vero e proprio piedistallo.

Il love bombing non è facile da riconoscere, perché potrebbe sembrare un coinvolgimento sincero della fase di innamoramento. Ciò a cui bisogna fare attenzione è il livello di coinvolgimento, se sia effettivamente coerente con il punto a cui la relazione è arrivata.

Inoltre il love bombing dura per un periodo abbastanza breve. Quando la persona è ormai stata manipolata, inizia di solito un periodo fatto di alti e bassi, che portano chi ha subito il love bombing a dubitare di se stessa e a sentirsi in colpa per la propria inadeguatezza. A ciò fa seguito una fase di svalutazione, di cui parleremo meglio nei prossimi paragrafi.

La svalutazione

Nella nostra introduzione abbiamo già parlato di come i narcisisti riescano a far leva sulle fragilità delle persone. Il meccanismo della svalutazione è un perfetto esempio. Si può applicare in diversi modi, criticando più o meno esplicitamente la vittima e arrivando persino a umiliarla. Lo scopo è quello di minare fortemente la sua autostima, atteggiamento può essere davvero dannoso soprattutto per chi vive già delle fragilità.

Di solito questo comportamento viene messo in atto dopo il love bombing: prima la persona è stata messa su un piedistallo, e con la svalutazione si procede invece a farla sentire in difetto.

Il gaslighting

Il gaslighting è un comportamento tipico dei narcisisti forse meno noto, ma non per questo meno dannoso per la vittima. Di cosa si tratta esattamente? Si parla di gaslighting quando il narcisista tende a minimizzare o addirittura negare qualcosa di reale. In questo modo si cerca di far sì che la vittima inizi a dubitare di quella che è la sua percezione della realtà. Nelle situazioni peggiori è possibile persino che la vittima si senta in colpa, credendo di aver avuto delle reazioni esagerate di fronte a situazioni che l’hanno fatta soffrire.

L’hoovering

Esiste anche una tecnica manipolativa che i narcisisti applicano dopo che una relazione è terminata. Si chiama hoovering, e non è altro che il tentativo di “risucchiare” la persona e riaprire un rapporto, riempiendo il partner di promesse o gesti che potrebbero portarlo a dubitare della sua precedente decisione. Si manipola così la volontà altrui, al fine di tornare indietro rispetto a una rottura voluta dalla vittima.