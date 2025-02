Un Carnevale da non perdere, la Val di Susa si colora a festa

L'Unione Montana Alta Valle di Susa si prepara a vivere un periodo di festa e allegria con il Carnevale. Un'occasione per celebrare insieme, tra musica, divertimento e la riscoperta delle tradizioni locali. I comuni dell'Unione Montana Alta Valle di Susa hanno organizzato un ricco calendario di eventi per celebrare il Carnevale. Dalle sfilate di carri allegorici ai balli in maschera, dai laboratori per bambini alle degustazioni di prodotti tipici, ce n'è per tutti i gusti. Vediamo il calendario comune per comune. Bardocarnevale

A Bardonecchia in programma il Bardocarnevale che comincerà sabato 1° marzo alle 21 con la sfilata delle maschere con partenza da piazza Suspize e arrivo in piazza Statuto, poi tanta musica e vin brulé. Si ripete domenica 2 marzo alle 14.30 e poi alle 19.30 a Campo Smith si potrà ammirare la Grande Fiaccolata dei Maestri di Sci. Eccoci a lunedì 3 marzo alle 17.30 a Campo Smith, sulla pista baby, con la Gara Mascherata con l'iscrizione presso le Scuole di Sci. A Oulx

Il comune di Oulx è pronto ad accogliere il Carnevale con una grande festa che coinvolgerà tutto il paese e non solo. L’evento prenderà il via venerdì 28 febbraio alle 18 in piazzale della Genzianella, dove i carri dei commercianti di Oulx si uniranno ai carri di Bardonecchia e Salbertrand. Insieme, i carri di Carnevale sfileranno per le vie del paese, accompagnati da musica e divertimento. Alle 20 la festa entrerà nel vivo in piazza Garambois con il Super DJ Lume, che farà ballare tutti i presenti fino a tarda notte.

Salbertrand

Il Carnevale di Salbertrand promette di essere un evento indimenticabile, all’insegna del divertimento e della tradizione. Il tema di quest’anno, ispirato alla celebre famiglia Simpson, aggiungerà un tocco di colore e originalità ai festeggiamenti. Due giornate di festa da non perdere. Domenica 2 marzo, a partire dalle 14.30, la Località Oulme si animerà con musica, giochi e animazione per bambini. Poi martedì 4 marzo, alle 20.30, Piazza Guiffre sarà il cuore pulsante del Carnevale, con la partecipazione degli amici di Oulx e Bardonecchia.

Ad Exilles, in Frazione Cels, si festeggia la "Duminica Gaja" domenica 9 marzo. Con iniziative e giochi per bambini.

A Moncenisio

A Moncenisio domenica 2 marzo il Carnevale con alle 15 la Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di San Giorgio, poi alle 16 il Cinema in maschera in biblioteca presso l'Ecomuseo “Le Terre al Confine”, con cioccolata calda e bugie per tutti. Sempre in tema di festa sabato 8 marzo la "Festa della Donna" alle 17 con il Cinema in biblioteca. Atmosfera accogliente con tè, tisane e dolci per accompagnare l’incontro.

Giaglione