Avio, Mopar e Teksid: salvi i bus degli operai. Sospeso lo stop dal 3 marzo

Buone notizie per gli operai del Torinese. È infatti stata congelata per alcune settimane, in attesa di verifica sul numero esatto di passeggeri, la sospensione delle linee bus che portano agli stabilimenti industriali del territorio.

Da Carmagnola ad Avigliana fino a Rivalta, dal 3 marzo sono diverse le tratte che avrebbero dovuto essere cancellate perché con poco carico e quindi non economicamente così vantaggiose. La Regione Piemonte però, con il via libera al bilancio previsionale 2025-2027, ha approvato anche un ordine del giorno della consigliera di AVS Valentina Cera che chiedeva di individuare le risorse necessarie per non sopprimere i tracciati.