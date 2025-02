La Prima dell’Alta Langa 2025: grande degustazione a Torino il 10 marzo

La settima edizione de La Prima dell’Alta Langa si terrà lunedì 10 marzo 2025 a Torino, presso La Centrale di Nuvola Lavazza. L’evento, promosso dal Consorzio Alta Langa, è dedicato ai professionisti del vino, ai buyer, agli operatori HORECA e alla stampa di settore, offrendo la possibilità di degustare i millesimi attualmente in commercio delle Alte Bollicine Piemontesi. Oltre 180 cuvée saranno protagoniste di una giornata interamente dedicata alla scoperta e alla celebrazione della denominazione.

Un riconoscimento d’eccellenza per l’Alta Langa DOCG

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà l’annuncio ufficiale della proclamazione dell’Alta Langa DOCG a Vino Piemontese dell’Anno 2025. La conferenza stampa, che si terrà alle 10:30 nella sala conferenze al primo piano, vedrà la partecipazione dell’Assessore regionale Paolo Bongioanni, insieme al presidente del Consorzio Alta Langa, Mariacristina Castelletta, e al direttore Paolo Rossino. Questo importante riconoscimento sottolinea il valore crescente dell’Alta Langa nel panorama enologico piemontese e internazionale.

Seminari per approfondire storia e terroir

Durante la giornata si terranno due seminari per approfondire la storia e le caratteristiche dell’Alta Langa DOCG. Il primo, dalle 12:00 alle 13:00, vedrà gli storici del vino Pierstefano Berta e Giusi Mainardi raccontare le origini e l’evoluzione del metodo classico più antico d’Italia. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00, il geologo Edmondo Bonelli analizzerà i suoli della denominazione, evidenziando il legame tra territorio e qualità del vino. La partecipazione ai seminari è limitata a 30 persone ciascuno, con registrazione in loco il giorno dell’evento.

Una cornice d’eccezione: La Centrale di Nuvola Lavazza

La location scelta per questa edizione è La Centrale, presso Nuvola Lavazza, un ambiente che unisce design e storia nel cuore di Torino. Durante l’evento, sarà possibile visitare il Museo Lavazza, che prevede un’apertura straordinaria dalle 11.30 alle 18.00. Questo innovativo spazio museale offre un percorso immersivo nella storia del caffè e dell’azienda Lavazza, con esperienze interattive e multimediali che raccontano la cultura del caffè attraverso il tempo. Un’occasione unica per coniugare la passione per il vino con quella per il caffè in un contesto di grande fascino.

Per informazione e registrazione all’evento: www.altalangadocg.com