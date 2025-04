Il 25 maggio in piazza Roma arriva il ‘Pinerolo Sound Festival’

Domenica 25 maggio, dalle 17 alle 23, piazza Roma ospita la prima edizione del ‘Pinerolo Sound Festival’: una serata dedicata a musica, parole e partecipazione.

L’evento, promosso dalla Città di Pinerolo con la direzione artistica del cantautore Lorenzo Santangelo, si avvale della collaborazione dei media partner Rbe Radio Beckwith e Piazza Pinerolese. Per l’assessore alla Partecipazione, Luigi Carignano: “Il festival nasce per riportare la musica indipendente, con protagonisti cantautori locali e nazionali, nelle piazze. A ospitare l’evento sarà una rinnovata piazza Roma, che si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto. I brani e le parole degli artisti accompagneranno il pubblico in una serata di musica, emozioni e riflessioni su temi che toccano la vita di tutti”.

Direttore artistico del festival è Lorenzo Santangelo, musicista romano residente nel pinerolese: “Essere riusciti a organizzare un festival di questo livello è motivo di grande orgoglio. Sul palco si alterneranno artisti noti e meno noti al grande pubblico, ovviamente diversi tra loro, ma tutti con qualcosa di importante in comune: l’amore e il rispetto per la musica e soprattutto la voglia di raccontare, tramite le canzoni, storie che possano far breccia nel cuore di chi ascolta. Ringrazio il Comune di Pinerolo per aver creduto nel progetto, i musicisti che hanno accolto l’invito con entusiasmo, e anche tutte le artiste e gli artisti che avrebbero voluto esserci ma che, per motivi vari, non potranno partecipare”.

A presentare la serata sarà la giornalista Mariapaola ‘Mapi’ Gillio, che introdurrà, in un flusso continuo di musica e parole, gli artisti e le artiste presenti. Nella Line Up del festival, oltre a Lorenzo Santangelo, anche due grandi interpreti della musica d’autore italiana: Alberto Bertoli, che porta avanti con passione l’eredità artistica del padre Pierangelo, uno dei più grandi cantautori della nostra storia; Federico Sirianni, tra le voci più autorevoli della nuova scuola genovese, considerato da molti uno dei migliori cantautori italiani contemporanei.

Con loro, altri nomi di primo piano che sveleremo in attesa del Pinerolo Sound Festival... continuate a seguirci per saperne di più!