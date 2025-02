Bilancio di Previsione, 250mila euro in più ai comuni e ad altri enti locali per l’acquisto di scuolabus

Approvato l’emendamento al Bilancio di Previsione 2025-2027, presentato dal Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, per sostenere i Comuni e gli altri enti locali piemontesi nell’acquisto di scuolabus: l’emendamento prevede lo stanziamento di ulteriori 250mila euro da assegnare ai comuni tramite bando, come previsto dalla LR 23/1989.

“Tra le principali necessità dei Comuni, Unioni Montane e Unioni dei Comuni, anche nella Città Metropolitana di Torino, – spiegano i Consiglieri Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero e il Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, Silvio Magliano – c’è quella dell’acquisto di mezzi per il trasporto degli studenti. Si tratta di un’esigenza che diventerà sempre più urgente, sia per ragioni ambientali, legate al rinnovo del parco mezzi in dotazione all’ente pubblico, sia per via delle verticalizzazioni e del dimensionamento scolastico. Il servizio di trasporto scolastico è fondamentale per le famiglie, soprattutto in contesti montani o lontani dalle aree metropolitane e spesso rappresenta una pregiudiziale nella scelta di trasferirsi in comuni di maggiori dimensioni e con servizi più strutturati”.

“Con questo emendamento rispondiamo alle sollecitazioni di tanti amministratori locali – concludono i Consiglieri -, che ci hanno segnalato le loro difficoltà nell’acquisto di mezzi per il trasporto scolastico, aggiungendo 250mila euro alle risorse che la Regione stanzia annualmente in questo ambito”.