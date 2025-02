Centro Democratico Torino: Alessandro Ghezzi nominato Coordinatore Metropolitano

Alessandro Ghezzi è stato nominato Coordinatore di Centro Democratico della Città Metropolitana di Torino: lo annuncia in una nota l'ufficio stampa del partito.

Alessandro Ghezzi laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca nell’ambito storico e filosofico moderno. E’ docente di religione nelle scuole superiori statali a Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento.