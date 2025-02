Piemonte in prima linea contro le discriminazioni

La Regione Piemonte ha confermato la propria adesione alla manifestazione di interesse promossa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Il progetto, che mira a rafforzare le reti territoriali contro le discriminazioni attraverso azioni di formazione e coordinamento, rappresenta un’opportunità significativa per potenziare i servizi di supporto e sensibilizzazione in materia di pari opportunità.

Grazie a un finanziamento di circa 600 mila euro, da utilizzare nell’arco di due anni, la Regione Piemonte potrà realizzare diverse iniziative per contrastare le discriminazioni. Tra queste, è prevista una campagna informativa su scala regionale per promuovere la conoscenza della rete antidiscriminazione e dei servizi offerti. Particolare attenzione sarà riservata alle attività di empowerment rivolte ai cittadini di Paesi terzi, con la realizzazione di percorsi formativi e laboratoriali volti a favorire la loro integrazione. Verranno inoltre potenziati i servizi di consulenza legale, fondamentali per garantire un supporto concreto alle vittime di discriminazioni, e rafforzata la piattaforma web regionale piemontecontrolediscriminazioni.it, che rappresenta un punto di riferimento per la segnalazione e la gestione dei casi.