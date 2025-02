Mirafiori, Stellantis accende i motori per la 500 ibrida: ad aprile i lavori per l'avvio della produzione

Ad aprile partono i lavori per la messa in produzione della 500 ibrida a novembre

Mirafiori accende i motori in vista dell'arrivo della 500 ibrida. A poche ore dalla diffusione dei dati di bilancio 2024 (e relativi premi di produzione che hanno creato non poco malcontento tra i lavoratori), dall'azienda fanno sapere che ad aprile inizieranno nello stabilimento Carrozzeria di Mirafiori i lavori per l’avvio della produzione della nuova utilitaria prevista nel prossimo mese di novembre.

A maggio i primi prototipi "Obiettivo di Stellantis è costruire i primi prototipi della 500 ibrida già nel mese di maggio - dicono dal Gruppo - e iniziare così le attività sviluppo propedeutiche alla messa in produzione. Per questo motivo, gli interventi di installazione delle nuove attrezzature e verifiche impiantistiche saranno concentrati prevalentemente nel corso del mese di aprile ad impianti fermi mentre l’attività produttiva della 500 elettrica proseguirà nel corso dell’intero mese di marzo per poi riprendere a maggio". Lastratura, verniciatura e non solo

In particolare, nell’unità lastratura "saranno realizzate modifiche sulla linea del pavimento centrale per ospitare componenti e sottosistemi e sarà installata una nuova linea, con l’inserimento di robot di saldatura puntoni e tunnel centrale con un’innovativa applicazione tecnologica per uno stabilimento di produzione autovetture in Stellantis".





Interventi impiantistici sono previsti anche in verniciatura con il completamento dell’installazione e l’avvio dei robot che realizzeranno i processi di sigillatura del nuovo modello ibrido. Non sarà da meno il montaggio dove, in relazione all'introduzione del motore ibrido che richiede il montaggio del serbatoio carburante e le tubazioni di scarico, sono previste modifiche alle attrezzature sulla linea che oggi ospita il montaggio del motore elettrico di 500 elettrica.

Ulteriori attività di sequenziamento dei componenti sono inoltre previste lungo tutta la linea, così come saranno installate le nuove piste di movimentazione degli AGV per il trasporto dei materiali.