Domani Torino ricorda l'ex vicesindaco Domenico Carpanini

Domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 10 gli amici di una vita spesa per la politica ed ex sindaci della Città, ricordano Domenico Carpanini con una cerimonia che si svolgerà davanti alla sua tomba presso il cimitero Monumentale. Il vicesindaco uscente della Giunta Castellani in corsa per la carica di sindaco, fu stroncato da un malore durante un faccia a faccia con l'avversario Roberto Rosso il . Aveva solo 47 anni. Torino e la politica erano le sue grandi passioni. Aveva iniziato giovanissimo, nel 1969: dai Comitati di quartiere, da cui nasceranno poi le circoscrizioni, a consigliere e Presidente del Consiglio comunale, sino alla nomina di vicesindaco e alla candidatura per diventare sindaco.