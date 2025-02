Collegno inizia il percorso di certificazione per diventare "Comune amico della famiglia"

In Italia c’è un riconoscimento che conferma ufficialmente l’impegno delle Amministrazioni che si impegnano in politiche del territorio in un’ottica family friendly: è la certificazione “Family in Italia”, rilasciato dall’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento.

“Si tratta di una testimonianza per l’impegno di tutta la città nel creare un ambiente favorevole alle famiglie sul nostro territorio, dalle associazioni al privato sociale, dal Consorzio socio assistenziale agli uffici comunali - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Non si tratta di un mero pezzo di carta: è un patto con Ie cittadine e i cittadini affinché ogni famiglia possa trovare nella nostra comunità un luogo accogliente e attento alle proprie esigenze".

Il concetto di famiglia infatti è esteso a tutti i tipi di famiglia: dai genitori con figli alle coppie senza figli, da chi ha un anziano in casa al genitore - giovane o adulto - che vive in casa con un figlio. Il percorso di certificazione ha visto al momento una mappatura di tutti i servizi (luoghi, progetti, iniziative) presenti in città e al momento consultabili dal sito comunale con un riscontro sui bisogni attesi dal territorio. E poi un impegno a mantenere alta la responsabilità in materia di famiglie: un piano comunale di interventi in materia di politiche per il biennio 2025-2026, insieme all’instaurazione di un tavolo interdisciplinare di coordinamento fortemente richiesto in questi anni.

"Siamo estremamente orgogliosi di poter ricevere la certificazione ‘Family in Italia’, che rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno per creare un ambiente scolastico e sociale favorevole a tutte le famiglie. Questo traguardo non è solo simbolico; è un'opportunità concreta per rafforzare il nostro supporto in ambito educativo, garantendo che ogni bambino e ragazzo possa crescere in un contesto che rispetti le diverse esigenze delle famiglie. Insieme alle istituzioni scolastiche, alle associazioni locali e ai servizi educativi, lavoreremo per implementare iniziative che riflettano la varietà delle esperienze familiari nel nostro territorio” ha spiegato l’Assessora alle Politiche per le Famiglie Silvia Ala.

"La certificazione ‘Family in Italia’ rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di una comunità inclusiva e attenta ai bisogni di tutte le famiglie. È nostro compito assicurarci che ogni associazione e servizio sociale del territorio collaborino per offrire un supporto reale e significativo a chi ne ha bisogno, dalle famiglie più tradizionali a quelle più diverse. Con la nostra pianificazione strategica per il biennio 2025-2026, intendiamo non solo rispondere ai bisogni attuali, ma anche anticipare le sfide future, creando spazi di dialogo e coordinamento tra vari attori sociali: un traguardo che stiamo già vedendo con la presenza e l’utilizzo da parte dei cittadini delle Portinerie sociali di quartiere” ha sottolineato l’Assessore alla Solidarietà Sociale Roberto Bacchin.