Una serata e una mostra dedicata agli eroi per la vita

Una mostra racconterà eroi per la vita e un concerto accompagnerà l’inaugurazione dell’esposizione. L’appuntamento è per stasera, venerdì 28 febbraio, alle 20,45, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni di strada del Saret 2 a Luserna San Giovanni.

L’evento è promosso dal Centro di Aiuto alla Vita e dal bisettimanale Vita Diocesana Pinerolese.

Il duo composto da Angelica Pons e Marco Barale presenterò brani scritti da loro, in collaborazione con Patrizio Righero, direttore di Vita Diocesana. Mentre Ives Coassolo si occuperà di leggere brani del libro di Eric Pearlman, ‘L’ultimo posto’ (Marcovalerio edizioni).

La mostra ‘Eroi per la vita’, che ritrae personaggi che hanno dato la loro vita per difenderla, sarà visitabile per 15 giorni, negli orari di apertura della chiesa.