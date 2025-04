Angrogna, cumuli di rifiuti dietro gli ecopunti: il Comune pensa alle telecamere

Le vacanze di Pasqua e del 25 aprile non hanno fatto bene agli ecopunti di Angrogna. Ieri – domenica 27 aprile – il Comune ha scoperto un cumulo di rifiuti abbandonati dietro i cassonetti di località Giovo, al confine con Torre Pellice. Già in passato quell’ecopunto era stato sommerso di rifiuti, ma da un po’ di tempo la situazione era tornata tranquilla. “Da qualche tempo la situazione era sotto controllo, ma da ieri è di nuovo degenerata. Non si può escludere che il fenomeno sia legato all’arrivo di chi qui ha una seconda casa” commenta il sindaco Gino Giordan.

Nei prossimi giorni il Comune farà ripulire l’area e nel frattempo sta valutando il posizionamento di telecamere di videosorveglianza: “Abbiamo intenzione di ricorrere a questo sistema per fronteggiare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ma prima dobbiamo dotarci di un apposito regolamento. Ci stiamo lavorando con il segretario – rivela Giordan – i tempi, però, potrebbero non essere brevi”.