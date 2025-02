A Torino da mercoledì nuovi minibus elettrici sulla STAR1, che amplia percorso ed orari: i dettagli

Da mercoledì a Torino entreranno in servizio sulla STAR1 i nuovi minibus elettrici. Sempre dal 5 marzo il percorso della linea sarà ampliato, raggiungendo il parcheggio Bixio ed il Campus Einaudi. Mezzi che a partire da fine maggio saranno operativi anche sulla STAR2, che porterà i pendolari in arrivo a Porta Susa in centro ed infine al capolinea del Valentino.