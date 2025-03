A Nichelino pronta a partire la rivoluzione della raccolta differenziata

La rivoluzione della differenziata a Nichelino è pronta a partire. La raccolta porta a porta di plastica e metalli entrerà in vigore in via definitiva tra aprile e maggio, ma già da oggi, sabato 1° marzo, inizia la distribuzione dei sacchetti per radunare gli imballaggi in plastica e metallo.

Presto via tutte le campane

Da questo mese spariranno via via tutte le campane, che verranno sostituite da più pratici sacchettoni gialli trasparenti, la raccolta da stradale diventerà domiciliare e contemporaneamente le zone coinvolte passeranno al porta a porta. Sarà comunque un percorso a tappe, per consentire un passaggio graduale al nuovo metodo di raccolta. Il Covar14 inizia a rimuovere le campane e i cassonetti in strada a partire dalla zona 1 (quartiere Kennedy) e procederà in ordine crescente fino alla 6 (via dei Cacciatori).

I sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica e metallo possono essere ritirati presso l'Ecocentro di via Mentana oppure presso i Comitati di quartiere e nei punti di consegna che il Cova14 sta allestendo. Ma intanto, nei vari mercati di Nichelino, è stato predisposto un servizio per iniziare a distribuire i sacchi per la raccolta.

Il calendario

Si parte oggi da Piazza Generale della Chiesa, poi mercoledì 5 toccherà a Piazza San Quirico, giovedì 6 a Piazza Aldo Moro, venerdì 7 a Piazza Pertini/Via Pracavallo.

Sabato 8 sarà di nuovo la volta di Piazza Generale della Chiesa, mercoledì 12 si torna in Piazza San Quirico, il giorno seguente in Piazza Aldo Moro per tornare venerdì 14 marzo per una seconda volta in Piazza Pertini/Via Pracavallo.

Scoraggiare i 'furbetti dei rifiuti'