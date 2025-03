Torna Stramandriamo, un viaggio di 21 chilometri tra storia e natura

Ritorna Stramandriamo alla Mandria di Chivasso, emozionarsi è il primo passo. Le iscrizioni sono state aperte il 1 marzo 2025 direttamente on line sul sito ufficiale della manifestazione ( stramandriamo.com ) e poi dal 10 marzo sarà possibile iscriversi presso i 13 punti iscrizione ufficiali in ben 9 Comuni (elenco sul sito ufficiale della manifestazione). C'è tempo fino al...

Le iscrizioni proseguiranno fino all’8 giugno salvo esaurimento dei pettorali disponibili e il giorno della gara non sarà più possibile iscriversi. La corsa podistica/camminata «Stramandriamo» si terrà alla Mandria di Chivasso domenica 15 giugno 2025. L’edizione 2024 aveva superato ampiamente i 3000 partecipanti alle quattro distanze proposte tra le campagne dell’ex tenimento Sabaudo della regia Mandria di Chivasso nei comuni di Chivasso, Mazzè e Rondissone e facenti parte del patrimonio Mab-Unesco Collina Po. Gli organizzatori confermano l’impostazione che ha avuto grande successo negli anni scorsi e si propongono, una volta ancora, di rendere sempre più vivace l’esperienza con sorprese lungo i percorsi che si snodano nella natura.

Oltre ai tradizionali tracciati non competitivi aperti a tutti da 10, 5 e 1,5 chilometri (per i più piccoli o i meno allenati), sarà riproposta anche la corsa competitiva «Mdc Trail 21k» per la quale occorre essere in possesso di certificato medico agonistico e la Mdc Trail 21k walking camminata ludico-motoria aperta ai camminatori che in questi ultimi anni ha raccolto sempre più iscritti tra i walkers. Mdc trail 21k

La Mdc trail 21k infatti è stata pensata principalmente per chi ama la corsa in natura, ed è abituato a correre in città o le mezze maratone su strada, ma vuole affrontare la stessa distanza su sterrato e con un pò di dislivello. La Mdc 21k walking è rivolta invece a chi si ritiene un buon camminatore e il 15 giugno vorrà godersi un tracciato semplice, ma vario e divertente insieme ai propri amici (il tempo massimo per completare il percorso sarà di 5 ore). Il soft trail 21k e la camminata ludico-motoria 21k si snoderanno tra le campagne, costeggeranno la Dora e saliranno dal bosco fino al punto panoramico della Bicocca e al centro abitato di Mazzè raggiungendone il castello per poi rientrare a Mandria attraverso le vigne e le campagne intorno a Tonengo, affrontando infine il rettilineo finale da fare come sprint finale e tagliare il traguardo nella corte d'onore della settecentesta tenuta sabauda della Mandria.

La 10 chilometri Il tracciato della 10 chilometri sarà confermatissimo visto che sfrutterà per quanto possibile le alberate e i filari presenti nelle campagne intorno a Mandria, passando per l’avio superficie il falco che per l’occasione aprirà i suoi cancelli a camminatori e podisti; le collaudatissime 5 chilometri e 1,5 chilometri saranno anch'esse confermatissime come lo scorso anno. Il kit gara

Sabato 14 giugno dalle 14 alle 22 avverrà la distribuzione dei kit gara agli iscritti, mentre i residenti fuori provincia e gli impossibilitati potranno ritirare il loro pacco gara ancora domenica 15 giugno dalle 7 alle 8 per gli iscritti alla 21k e dalle 7 alle 9 per gli iscritti alle altre gare. Questi gli orari in cui si darà il via alle gare: 8:00 partenza Mdc 21k Walking; 8:30 partenza MDC 21k Trail; 9:00 partenza 1.5k (babyrun); 9:20 partenza 10k; 9:40 partenza 5k. Gli iscritti, oltre al divertimento e all’emozione di prendere parte alla manifestazione, avranno inoltre un ricchissimo kit gara che prevederà la maglietta tecnica personalizzata della manifestazione, chip cronometraggio e pettorale personalizzato, buono birra, acqua Calizzano, buoni e omaggi degli sponsors e tutti i servizi, assicurazione, parcheggi, ristori compresi. Per gli iscritti alla 21k al kit si aggiungerà un ulteriore utile accessorio da utilizzare durante le vostre escursioni.