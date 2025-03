Streglio e le "sue" feste di Primavera

Streglio è festa tutti i giorni ed in questo 2025 la gamma si amplia con la nascita di nuove proposte.

Il blu del cielo stellato Streglio avvolge, in un magico abbraccio, la nuova linea FESTE DI PRIMAVERA, una nuova idea made in Streglio1924 che diventa un dolce pensiero per le ricorrenze che costelleranno la stagione del risveglio della natura e dei colori.