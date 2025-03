Riapertura della Galleria Monte Basso e sostegno alle fasce deboli: il confronto a Mezzenile

Di fronte ad una rappresentanza cittadina il gruppo di politici ha discusso di temi di primaria importanza per il paese e per le Valli. I consiglieri hanno chiesto l'intervento dell'Onorevole per ottenere risposte concrete da Città Metropolitana riguardo alla riapertura della galleria Monte Basso di Lanzo e un supporto per aiutare le fasce deboli residenti a Mezzenile. Il pomeriggio si è concluso con la consegna delle tessere ai consiglieri