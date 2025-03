Tonino Carotone, la comicità di 'Spine', il Premio Gianmaria Testa: tre giorni di musica e spettacolo a Moncalieri

Una tre giorni di eventi, musica e spettacolo per rilanciare la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. Continua l’impegno e l’attenzione di Moncalieri verso la cultura, intesa come strumento capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico e umano della città.

Il mese di marzo inaugura infatti una nuova stagione di musica e intrattenimento con tre appuntamenti di ampio respiro e visione, sospesi fra grandi nomi del passato e nuove tendenze dello spettacolo. “Una tre giorni di musica e spettacolo che guarda alla valorizzazione dei talenti per una Moncalieri sempre più attrattiva”, dichiara il sindaco Paolo Montagna.

La Targa Jazz del Premio Buscaglione

La tre giorni di spettacolo inizierà venerdì 7 marzo con la finale della Targa Jazz del Premio Buscaglione, grande novità di questa edizione nata proprio grazie al sodalizio con Moncalieri e il suo storico Jazz Festival. Saranno 4 i finalisti impegnati a contendersi la vittoria e le opportunità musicali previste come premio. Ad aprire la serata il concerto di Tonino Carotone, grande artista molto legato alla figura di Buscaglione.

Sabato la comicità pungente di "Spine"

La serata di sabato 8 marzo invece vedrà un palco tutto al femminile, con le migliori interpreti della stand up comedy per una serata irriverente all’insegna della “comicità pungente”: quella che fa ridere, certo, e fa anche riflettere. Annagaia Marchioro, Yoko Yamada e Serena Bongiovanni saranno le protagoniste dello show, e a seguire Dj Set con Low.Rey.Nah nel foyer.

Domenica finale del Premio Gianmaria Testa

Il weekend si concluderà poi domenica 9 marzo con la finale del Premio Gianmaria Testa, un’iniziativa promossa dal Comune di Moncalieri e dal Circolo Culturale Saturnio che celebra l’eredità artistica di Gianmaria Testa, cantautore e poeta di fama internazionale.

“La scelta di combinare tre tipologie di spettacolo e arte molto diverse fra di loro si spiega alla luce di una visione molto più ampia, di cui la candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura per il 2028 è bandiera”, dichiara Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Città di Moncalieri.

Parigi: "La cultura per favorire l'inclusione"

“In una società che fatica a respirare, incastrata fra barriere e pregiudizi, il nostro approccio alla cultura vuole trasmettere un segnale di inclusione e di continuità, dove i grandi nomi del passato tendono la mano alle nuove tendenze artistiche e culturali. In questo senso il cantautorato poetico di Gianmaria Testa e lo stile trasgressivo di Buscaglione si intrecciano con l’irriverenza e l’improvvisazione della stand up comedy moderna, in un intreccio capace di dialogare con un ampio pubblico, e di creare le giuste basi culturali per gli artisti di domani”, ha concluso Antonella Parigi.