Le scelte possibili, il futuro della didattica orientativa: un incontro all'Auditorium di Città Metropolitana

Quali sono e come funzionano le novità per le scuole sui percorsi di scelta e la didattica orientativa?





Sono i temi al centro dell'incontro di martedì 11 marzo ore 9.30/12.30 nell’auditorium di Città metropolitana di Torino in cso Inghilterra, 7

L’evento in presenza è promosso da Città metropolitana di Torino con l’obiettivo di offrire alle/ai partecipanti una panoramica completa delle opportunità a disposizione delle giovani generazioni e delle scuole sul tema della didattica orientativa e dei percorsi di scelta.

A partire dalla presentazione dei risultati del report annuale sulla didattica orientativa erogato a oltre 70 scuole nel 2024, si approfondiranno le nuove prospettive e opportunità formative emerse dalle recenti evoluzioni con Caterina Greco, consigliera metropolitana delegata all'Istruzione, Maurizio Chiappa, Direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero, Luisa Cornero Direttrice corsi ITS aerospazio/meccatronica Piemonte, Carla Baracco, Referente accoglienza, benessere, orientamento e riorientamento del Liceo Berti Torino.

Un’occasione per chiarire i dubbi sulla filiera tecnologico professionale, evidenziando le sinergie tra scuole e aziende, e con un focus particolare sulle opportunità degli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori): verranno analizzati gli strumenti della didattica orientativa (tutor, piattaforma Unica, ecc.) per fare una riflessione sulla loro efficacia e l’utilizzo.

Per partecipare al convegno e aggiornarsi sulle nuove opportunità dedicate alla crescita formativa e professionale di giovani ragazze e ragazzi e alla realizzazione de loro progetto di vita, è necessario registrarsi online

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-scelte-possibili-convegno-su-novita-e-futuro-della-didattica-orientativa-1247206340739