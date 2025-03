Chiudono le Edizioni Gruppo Abele: addio a un pezzo di storia per il terzo settore torinese

Una storia lunga più di quarant'anni rischia di essere arrivata al suo capitolo conclusivo. E non si tratta purtroppo di un lieto fine.



Si avviano infatti alla chiusura le Edizioni Gruppo Abele, la casa editrice nata nell'universo del Gruppo Abele Onlus con la missione di proporre al mercato prodotti editoriali legati soprattutto al mondo del terzo settore, gli ultimi, la difesa dei diritti, l'uguaglianza e la ricerca della giustizia.



Una situazione che ha portato al licenziamento degli ultimi due dipendenti che erano ancora presenti a comporre la squadra che negli anni ha acceso riflettori importanti sulla vita delle persone, le trasformazioni della società, gli operatori del sociale e così via, senza tralasciare mai un pubblico privilegiato come quello delle nuove generazioni, quelli che spesso vengono definiti come i "cittadini di domani".



A pesare, come un po' tutto il mondo dell'editoria sta sperimentando sulla propria pelle, la difficoltà del mondo legato alla lettura su carta. I costi e le spese sempre più imponenti.